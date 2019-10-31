«Аэрофлот» впервые закрыл VIP-зал для пассажиров бизнес-класса

«Аэрофлот» с 1 ноября закроет бесплатный доступ в VIP-зал аэропорта Магнитогорска владельцам платиновых бонусных карт и пассажирам бизнес-класса, сообщается на сайте компании. Ранее перевозчик прекратил обслуживание в бизнес-залах 18 региональных аэропортов для держателей золотых карт.

В качестве компенсации «Аэрофлот» пообещал владельцам платиновых карт, вылетающим из Магнитогорска эконом-классом, начислить 3 тыс. миль, а пассажирам бизнес-класса — 4 тыс. миль.

Напомним, обслуживание в 18 региональных бизнес-залах авиакомпания прекратила с 15 сентября. Решение объяснили высокими ценами холдингов и несопоставимо низким качеством обслуживания. Источники “Ъ” в холдингах тогда сообщили, что «Аэрофлот» просил снизить цену не только для держателей золотых карт, но и для держателей платиновых карт и пассажиров бизнес-класса, что сделало бы работу лаунжей нерентабельной.

Позже «Аэрофлот» сообщил, что с 20 сентября возобновляет обслуживание держателей золотых карт в бизнес-залах аэропортов Самары, Саратова, Нижнего Новгорода и Ростова-на-Дону — это произошло из-за уступок аэропортов. С 25 октября авиакомпания ограничила обладателям золотых карт доступ в бизнес-залы в аэропортах Владикавказа, Волгограда, Воронежа, Мурманска, Ставрополя, Томска, Тюмени и Челябинска.

О том, как несколько аэропортов пошли на уступки авиакомпании — в материале “Ъ” «Аэрофлот вернул пассажирам бизнес-залы».