«Аэрофлот» вернул пассажирам бизнес-залы

«Аэрофлот» договорился с «Аэропортами регионов» Виктора Вексельберга о снижении своих затрат на обслуживание пассажиров в бизнес-залах и возобновляет доступ к ним. По информации “Ъ”, теперь авиакомпания будет платить 2 тыс. руб. за каждого участника программы лояльности вместо прежних в среднем 3,5–4 тыс. руб. Другие аэропортовые холдинги «Новапорт» и «Базэл Аэро» считают цену нерентабельной. Источники “Ъ” говорят, что теперь «Аэропортам регионов» придется вести аналогичные переговоры о снижении цены с другими авиакомпаниями.

«Аэрофлот» с 20 сентября возобновляет обслуживание держателей золотых карт в бизнес-залах аэропортов Самары, Саратова, Нижнего Новгорода и Ростова-на-Дону, сообщила авиакомпания. Все они входят в холдинг «Аэропорты регионов» Виктора Вексельберга. «Решение принято в связи с достигнутыми договоренностями с "Аэропортами регионов". Ранее авиакомпания ограничила доступ в бизнес-залы ряда региональных аэропортов по причине отказа с их стороны снижать стоимость обслуживания пассажиров»,— объяснили в «Аэрофлоте».

Авиакомпания прекратила оплачивать обслуживание участников своей бонусной программы золотого уровня в лаунджах этих аэропортов, а также Анапы, Краснодара (входят в холдинг «Базэл Аэро» Олега Дерипаски), Владивостока (входит в периметр бизнес-структур господина Дерипаски), Астрахани, Барнаула, Калининграда, Кемерово, Минеральных Вод, Новосибирска, Перми (все — «Новапорт» Романа Троценко), Новокузнецка, Салехарда, Хабаровска, Якутска (не входят в холдинги) 15 сентября. При этом перевозчик начисляет держателям золотых карт по 3 тыс. бонусных миль при вылете из этих аэропортов. Обслуживание держателей карт платинового уровня и пассажиров бизнес-класса в этих аэропортах не отменялось.

Как рассказывал “Ъ” в августе, в «Аэрофлоте» потребовали у региональных аэропортов снижения цены обслуживания в бизнес-залах с 3–5 тыс. руб. (в различных аэропортах) до 2 тыс. руб. за пассажира. Расходы авиакомпании на бизнес-залы составляли значительную долю в цене билета в регионы, что снижало рентабельность самих рейсов. В авиакомпании говорили о более низком уровне обслуживания в лаунджах по сравнению с европейскими аэропортами.

Изначально перевозчик требовал снизить цену до 2 тыс. руб. только за держателей карт золотого уровня, но в ходе переговоров «Аэрофлот» потребовал обслуживать за 2 тыс. руб. также держателей платиновых карт и пассажиров бизнес-класса, на что аэропорты не согласились. «Это экономически нецелесообразно»,— говорит представитель одного из холдингов.

По информации “Ъ”, «Аэропорты регионов» согласились на условия «Аэрофлота» 16 сентября — на следующий день после отказа авиакомпании платить за бизнес-залы.

Стороны не раскрывают новые условия сотрудничества, но источники “Ъ” в отрасли утверждают, что холдинг полностью принял условия «Аэрофлота».

В «Аэропортах регионов» говорят, что новые условия сотрудничества с «Аэрофлотом» взаимовыгодны. «Мы договорились с "Аэрофлотом" о совместной работе и проектах по развитию рынка пассажирских авиаперевозок. В том числе мы достигли соглашения по взаимно интересным условиям обслуживания пассажиров авиакомпании в бизнес-залах аэропортов холдинга при обеспечении необходимых объемов пассажиропотока. Согласованные условия обеспечивают необходимую коммерческую рентабельность и для аэропортов, и для авиакомпании»,— отметили в холдинге. В «Аэропортах регионов» отметили, что теперь «Аэрофлот» также будет оплачивать обслуживание клиентов с картами золотого уровня в новом терминале Саратова и Петропавловска-Камчатского, чего раньше не было.

По информации “Ъ”, «Новапорт» и «Базэл Аэро» категорически не согласны с условиями перевозчика. «Теперь "Аэропортам регионов" придется обеспечить те же условия обслуживания для пассажиров других авиакомпаний, которые попросят себе ту же цену, что и для "Аэрофлота"»,— объясняет источник “Ъ” в отрасли.

Другой собеседник “Ъ” считает решение «Аэропортов регионов» объяснимым. «Упираясь в этой ситуации, аэропорты в любом случае потеряют часть денег, и никто им их не компенсирует»,— говорит он.

Герман Костринский