«Аэрофлот» ограничил доступ владельцам «золотых карт» в бизнес-залы еще восьми городов

С 25 октября «Аэрофлот» ограничил обладателям «золотых карт» доступ в бизнес-залы еще восьми российских аэропортов. Ранее авиакомпания закрыла аналогичный доступ в 18 аэропортах страны.

«Введены ограничения на доступ в бизнес-залы для участников золотого уровня в аэропортах Владикавказа, Волгограда, Воронежа, Мурманска, Ставрополя, Томска, Тюмени и Челябинска»,— говорится на сайте компании. Ранее «Аэрофлот» обуславливал изменения политикой экономической целесообразности.

Как ранее писал “Ъ”, «Аэрофлот» потребовал у региональных аэропортов снижения цены обслуживания в бизнес-залах с 3–5 тыс. руб. до 2 тыс. руб. за пассажира. Расходы авиакомпании на бизнес-залы составляли значительную долю в цене билета в регионы, что снижало рентабельность самих рейсов.

О том, как несколько аэропортов пошли на уступки авиакомпании — в материале “Ъ” «Аэрофлот вернул пассажирам бизнес-залы».