VIP-залы больше не золотые

«Аэрофлот» с 15 сентября прекращает обслуживание своих клиентов держателей золотых карт в бизнес-залах 18 региональных аэропортов. В авиакомпании объясняют решение высокими ценами, выставляемыми холдингами, и несопоставимо низким качеством обслуживания. Источники “Ъ” в холдингах утверждают, что «Аэрофлот» просил снизить цену не только для держателей золотых карт, но и для держателей платиновых карт и пассажиров бизнес-класса, что сделало бы работу лаунжей нерентабельной.

«Аэрофлот» отказался обслуживать держателей золотых карт в бизнес-залах 18 региональных аэропортов, говорится в сообщении, направленном компанией держателям золотых карт. С 15 сентября обслуживание прекращается в Анапе, Краснодаре (входят в холдинг «Базэл Аэро» Олега Дерипаски), Владивостока (входит в периметр бизнес-структур господина Дерипаски), Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону, Самары, Саратова («Аэропорты регионов» Виктора Вексельберга), Астрахани, Барнаула, Калининграда, Кемерово, Минеральных Вод, Новосибирска, Перми («Новапорт» Романа Троценко), Новокузнецка, Салехарда, Хабаровска, Якутска (не входят в холдинги).

Вместо обслуживания в лаунжах этих аэропортов перевозчик будет автоматически начислять держателям золотых карт по 3 тыс. миль при вылете оттуда рейсами «Аэрофлота», «России» и «Авроры». Обслуживание держателей платиновых карт и пассажиров бизнес-класса в лаунжах указанных аэропортов продолжится.

Авиакомпания прекращает оплачивать обслуживание в бизнес-залах далеко не всех региональных аэропортов, как предполагалось ранее. В списке отсутствуют, к примеру, Екатеринбург («Аэропорты регионов»), Сочи («Базэл Аэро»), Красноярск (входит в периметр бизнес-структур Олега Дерипаски). В «Аэрофлоте» не объяснили выбор городов.

Правом бесплатного (за счет авиакомпании) посещения бизнес-зала сегодня пользуются владельцы золотых и платиновых карт программы лояльности «Аэрофлота» и пассажиры бизнес-класса. Как рассказывал “Ъ”, летом «Аэрофлот» выставил региональным аэропортовым холдингам и не входящим в них аэропортам ультиматум, согласно которому прекратит обслуживание в бизнес-залах своих клиентов, пользующихся золотыми картами по программе лояльности «Аэрофлота», если цены на обслуживание в бизнес-залах не будут снижены. Собеседник “Ъ” в «Аэрофлоте» говорил, что сегодня цена обслуживания в различных аэропортах достигает 5–7 тыс. руб. Впрочем, собеседники “Ъ” в аэропортовых холдингах утверждали, что цены на обслуживание ниже.

В «Аэрофлоте» говорят, что провели переговоры с региональными аэропортами и прекратили обслуживание в тех, которые отказались снижать цену. В аэропортах, в которых приняли условия компании, обслуживание будет продолжено. В авиакомпании подчеркивают, что стоимость обслуживания в лаунжах ниже как в крупных, так и в небольших региональных европейских аэропортах с сопоставимым с российскими региональными аэропортами пассажиропотоком. При этом расходы на оплату труда персонала и налоги в Европе выше.

«После прекращения обслуживания в аэропортах Архангельска и Магнитогорска компания не получила ни одной официальной жалобы,— подчеркивают в "Аэрофлоте".— Анализ обратной связи показывает, что пассажиры поддерживают переход на начисление миль вместо обслуживания в бизнес-залах».

Источник в «Аэрофлоте» отмечает, что часть владельцев золотых карт имеет priority pass, что позволяет им пользоваться услугами бизнес-залов за счет банков. «Таким образом, они получают и мили, и обслуживание в лаунжах»,— утверждает он.

Ранее в холдингах говорили, что не могут обеспечить цену, сопоставимую с европейскими аэропортами, так как пассажиропоток в крупных европейских воздушных гаванях существенно превосходит пассажиропоток в российских регионах.

Собеседник “Ъ” в одном из холдингов утверждает, что они согласились снизить цену до 2 тыс. руб. для держателей золотых карт, чего изначально и требовал «Аэрофлот».

Однако после этого авиакомпания потребовала предоставить эту цену и для держателей платиновых карт и пассажиров бизнес-класса, что невозможно сделать. Холдинги ответили отказом, а «Аэрофлот» разослал письма о прекращении обслуживания. «Возможно, целью авиакомпании изначально было не снижение цены, а именно полный отказ от расходов на держателей золотых карт. Их слишком много, а "Аэрофлоту" необходимо сокращать расходы»,— предположил он.

Герман Костринский