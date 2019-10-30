Суд отказал экс-кандидату в Мосгордуму Юнеману в отмене результатов онлайн-голосования

Чертановский суд Москвы отклонил иск бывшего кандидата в Мосгордуму Романа Юнемана, который потребовал отменить результаты электронного голосования в 30-м округе на участке 5003, сообщил он сам в Twitter.

«Финальные слова прокурора перед удалением для принятия решения: "Все знали, что это был эксперимент, никто не заставлял избирателей голосовать электронно"»,— написал господин Юнеман. Он также сообщил, что собирается обжаловать решение суда.

Роман Юнеман занял на выборах в Мосгордуму, которые прошли 8 сентября этого года, второе место. Победителем в его округе стала ректор Государственного института русского языка имени Пушкина Маргарита Русецкая, которую поддержала «Единая Россия». Отрыв между кандидатами составил 84 голоса.

После оглашения результатов Роман Юнеман сообщил, что собирается оспорить электронное голосование. Он обратил внимание на то, что каждый второй виртуальный голос был отдан за госпожу Русецкую, при этом ни на одном обычном участке «даже близко» не было таких результатов. О проблемах с электронным голосованием также заявили представители КПРФ и внесистемной оппозиции. По их словам, бюджетников принуждали к электронному голосованию.

Подробнее об иске Романа Юнемана читайте в материале “Ъ” «Настроение сбоевое».

Реакция департамента информационных технологий на заявления о проблемах с онлайн-голосованием — в публикации “Ъ” «Электронных бюджетников не заметили».