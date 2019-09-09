Кандидат в Мосгордуму Юнеман собирается оспорить итоги электронного голосования

Экс-кандидат в Мосгордуму по 30-му округу Роман Юнеман собирается оспорить электронное голосование, чтобы добиться пересмотра итогов выборов. Об этом он заявил на своей странице в Facebook.

На данный момент победителем выборов считается Маргарита Русецкая, поддержанная «Единой Россией». Ее отрыв от господина Юнемана, по словам последнего, составляет 84 голоса.

Ранее кандидат вступал в спор с командой Алексея Навального по поводу того, что они отказали ему в поддержке «Умного голосования» в пользу представителя КПРФ Владислава Жуковского.

«Посмотрите на график. Электронных голосов у госпожи Русецкой больше, чем у меня и Жуковского вместе взятых. Каждый второй виртуальный голос — за кандидата из ''Единой России''. Ни на одном офлайновом УИК даже близко нет таких результатов — на двух третях участков Русецкая проиграла. А там, где победила, сделала это с минимальным отрывом»,— заявил Роман Юнеман.

По его словам, система несколько раз за день давала технические сбои и не давала проголосовать. «Несколько моих сторонников уже написали, что так и не смогли за меня проголосовать»,— утверждает экс-кандидат в депутаты. Также он отмечает, что электронных бюллетеней было выдано на 550 штук больше, чем оказалось проголосовавших.

Господин Юнеман собирается отвезти жалобу в МГИК с требованием отменить электронное голосование на участке 50003.Кроме того, он призывает своих сторонников, которые так и не смогли за него проголосовать, сообщить ему об этом. «Закладывается мина под саму избирательную систему России»,— написал Роман Юнеман о том, что систему собираются постепенно вводить на все выборы в стране.

О том, как прошли выборы в Москве, читайте в публикации “Ъ” «Москва в праздничном избранстве».

О том, как в России подводили итоги единого дня голосования,— в онлайн-трансляции “Ъ”.