Клишас предложил сажать в тюрьму на 15 лет за пропаганду наркотиков в интернете

Член Совета федерации («Единая Россия») Андрей Клишас предложил в качестве наказания за пропаганду наркотиков в интернете отправлять в тюрьму сроком от 5 до 15 лет. Такое заявление господин Клишас сделал ТАСС. Ввести уголовную ответственность за такую деятельность ранее поручил президент России Владимир Путин.

«Принимая во внимание, что целевой аудиторией преступлений, совершенных в сети интернет, является неопределенный круг лиц, можно провести аналогию с ч. 2 ст. 230 УК РФ и предложить санкцию в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет. Если же в результате преступления наступят тяжкие последствия, санкцию можно установить в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет»,— сказал сенатор.

По его словам, суровость наказания объясняется «высокой общественной опасностью». Господин Клишас уверен, что анонимность в интернете приводит к нарушению закона, в том числе к распространению наркотиков.

«Как неоднократно отмечалось, статистические данные говорят о непрекращающемся росте противоправных деяний, совершаемых в сети. Это связано как с постоянным расширением интернет-аудитории, так и с теми возможностями, которые сетевые технологии предоставляют для обеспечения анонимности»,— заявил член Совета федерации.

Ранее президент России Владимир Путин поручил проработать введение уголовной ответственности за пропаганду или склонение к употреблению наркотиков в интернете. Он также поручил представить предложения об увеличении штата сотрудников полиции для борьбы с незаконным оборотом наркотиков в интернете.

О том, почему Владимир Путин отказался от либерализации «антинаркотической» статьи, читайте в материале “Ъ FM”.