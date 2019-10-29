Наркотики вычистят из Сети сроками

Пропаганда наркотиков в интернете может обернуться реальным сроком. Ввести уголовную ответственность за преступление потребовал Владимир Путин. Кроме того, наказание появится и за склонение в интернете к употреблению запрещенных веществ. Также президент поручил принять дополнительные меры для досудебной блокировки тематических сайтов. Идею уже поддержали в Госдуме и Совете федерации. Что будет считаться пропагандой? И к чему приведут меры властей? Разбирался Александр Рассохин.

За пропаганду наркотиков наказывают и сейчас — правда, ответственность только административная. Физлицу, к примеру, грозит штраф до 5 тыс. руб., юридическому — до 1 млн. руб. Однако, как говорят в Госдуме, такие меры неэффективны.

Теперь нарушителей ждет уголовная ответственность. Речь идет о пропаганде запрещенных веществ исключительно в интернете. Среди законодателей звучат предложения ввести наказание вплоть до семи лет тюрьмы, кто-то настаивает на более суровых сроках. Другой вопрос: что именно будут считать пропагандой?

Формулировка может быть довольно размыта, подчеркивает партнер коллегии адвокатов «Железников и партнеры» Александр Железников: «Возможно, упоминание наркотиков в положительном контексте без упоминания их вредоносного свойства, то есть положительно окрашенной оценки, описание состояний, описание изготовления и так далее».

Но какие случаи будут расцениваться как пропаганда? Сейчас, как говорят юристы, часто под статью попадают предприниматели, которые печатают одежду и сувениры с изображением листа конопли. Вероятно, теперь им может грозить реальный срок.

Нередко виновными признают журналистов и блогеров, которые пишут о проблемах с наркотиками в стране, говорит правозащитник, руководитель программы «Новая наркополитика» Лев Левинсон: «Мы имеем случаи распространения этой статьи на обсуждение политического направления, а именно разговоры о легализации, обсуждение заместительной терапии, международного опыта других государств. Не секрет, что во многих странах происходит смягчение ответственности за наркотики».

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Будут ли возбуждать уголовные дела из-за мемов? Лидер движения «Стопнаркотик» Сергей Полозов не исключает такой сценарий, но ничего предосудительного в этом не видит. Необходимость введения нормы назрела — уголовную ответственность стоит вводить, считает он: «Пропаганда наркотиков настолько массово развита в интернете, что, к сожалению, и мемы, и видеоролики, которые так или иначе пропагандируют употребление наркотиков, нужно насильственно удалять. Может быть, напрямую это не скажется на количестве задержаний или сокращении наркотрафика, но то, что интернет как основной способ коммуникации молодежи будет огражден от такого контента, — это крайне необходимая вещь».

Другое дело, что наркобизнес давно ушел в подполье — так называемый даркнет. Объемы сделок на этих площадках, по оценкам аналитиков, составляют около 65 млрд руб. в год. Поэтому борьба с пропагандой в открытой части интернета не снизит количество потребителей запрещенных веществ в стране, уверена президент Фонда имени Андрея Рылькова Анна Саранг. Ее организацию, которая помогает наркозависимым и числится в списке иностранных агентов, ранее штрафовали по статье о пропаганде. «Пошли по легкому пути. МВД теперь будет вставлять палки в колеса за то, что боты будут вылавливать какие-то слова про наркотики в интернете.

Понятно, что наркотиков меньше не станет, употреблять их меньше не будут.





Отсутствие информации о наркотиках в интернете ведет к печальным последствиям. Люди не узнают, как употребление отразится на здоровье. Мы уже имеем большую эпидемию СПИДа, гепатита С, передозировок», — говорит Анна Саранг.

С другой стороны, площадки по продаже наркотиков периодически размещали рекламу в Telegram. Однако, как показывает практика, борьба Роскомнадзора с проектом Павла Дурова не приносит видимых результатов. И, как говорят эксперты кибербезопасности, введение уголовной ответственности за пропаганду вряд ли изменит ситуацию.

Председатель комитета Совета федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас заявил, что ответственность за нарушения в интернете должны быть не менее суровыми, чем за такие же преступления не в Сети. Он предполагает, что за склонение к употреблению наркотиков может грозить до 15 лет лишения свободы.