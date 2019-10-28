Путин поручил ввести уголовную ответственность за пропаганду наркотиков в интернете

Президент России Владимир Путин поручил проработать введение уголовной ответственности за пропаганду или склонение к употреблению наркотиков в интернете, говорится в перечне поручений главы государства, опубликованном на сайте Кремля. Он также поручил представить предложения об увеличении штата сотрудников полиции для борьбы с незаконным оборотом наркотиков в интернете.

До 10 января господину Путину должны будут доложить о выполнении поручения. Правительству поручено принять меры для обеспечения оперативного выполнения требований законодательства, касающихся внесудебного ограничения доступа к размещаемой в интернете информации о способах изготовления и использования наркотиков и психотропных веществ, а также о местах их приобретения.

Одновременно с этим российский президент дал поручение обобщить совместно с региональными властями положительный опыт работы по профилактике незаконного потребления наркотических средств, комплексной реабилитации лиц, незаконно потребляющих такие вещества, и использовать его во всех субъектах РФ. Глава государства отметил, что необходимо оказать поддержку негосударственным организациям, участвующим в профилактике незаконного потребления наркотиков.

Как ранее обнаружил “Ъ”, на опубликованной 6 февраля МИА «Россия сегодня» видеозаписи круглого стола с участием сотрудников Главного управления МВД по контролю за оборотом наркотиков отсутствует фрагмент продолжительностью 23 минуты, содержащий все вопросы корреспондента “Ъ” участникам заседания вместе с ответами на них. В пресс-службе агентства поясняли, что «фрагмент был временно вырезан», поскольку «некоторые тезисы, прозвучавшие в этом фрагменте, могут нарушать КоАП в части пропаганды наркотических средств».

Подробнее о круглом столе и тезисах, которые там прозвучали — в публикации “Ъ”.