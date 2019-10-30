У Кремля нет позиции по законопроекту об ответственности за пропаганду наркотиков

Кремль пока не сформировал позицию по законопроекту «Справедливой России» о введении уголовной ответственности за пропаганду наркотиков в СМИ и интернете, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Документ был внесен в Госдуму сегодня, 30 октября, через два дня после того, как Владимир Путин поручил правительству подготовить такой проект.

На вопрос, является ли этот законопроект тем, который господин Путин имел в виду в своем поручении, его пресс-секретарь ответил: «Это совершенно новая инициатива, еще только-только начинается работа над текстом». По его словам, в Кремле «пока нет понимания, нет сформированной позиции».

Напомним, депутаты предлагают лишать свободы на пять лет тех, кто пропагандирует и незаконно рекламирует наркотики. За те же действия с использованием интернета и СМИ — до семи лет. По словам руководителя фракции Сергея Миронова, СР «давно тревожит» сочетание негативного отношения к «тяжелым» наркотикам с одновременной лояльностью» к легким веществам.

О том, как могут ужесточить наказание — в материале “Ъ FM” «Наркотики вычистят из Сети сроками».