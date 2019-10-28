О налоговой тайне, декларациях и ФСБ указано еще подумать

Зампредседателя Верховного суда РФ Владимир Давыдов отменил решение ВС не рассматривать кассационную жалобу по судебному решению, признавшему законность изъятия ФСБ спецдекларации предпринимателя Валерия Израйлита в ФНС. Вопрос о том, допустимы ли действия правоохранителей, игнорировавших данные при «офшорной амнистии» гарантии государства при подаче деклараций, будет решаться в ходе рассмотрения дела господина Израйлита в уголовном процессе.

На сайте ВС опубликовано (с небольшими купюрами) постановление зампреда и главы уголовной коллегии ВС Владимира Давыдова по крайне важному для предпринимательского сообщества делу Валерия Израйлита.

Господин Израйлит, совладелец компании «Усть-Луга», с 2017 года обвиняется в мошенничестве и легализации преступно нажитых средств при строительстве порта в Усть-Луге. В марте 2017 года Дзержинский райсуд Санкт-Петербурга разрешил следственные действия в виде изъятия из центрального офиса ФНС спецдекларации Валерия Израйлита, поданной в рамках «офшорной амнистии» и кампании по регистрации контролируемых иностранных компаний (КИК). Напомним, ключевым моментом в кампании было законодательное объявление полных правовых гарантий декларантам — декларация объявлялась налоговой тайной, она по духу и букве закона не могла использоваться как доказательство по уголовному делу.

ФСБ игнорировала этот запрет (позже следствие ссылалось на особое обстоятельство в деле господина Израйлита — уголовные дела в его отношении возбуждены до того, как он сдал декларацию) — документ был изъят и приобщен к делу. В ходе судебного рассмотрения представители прокуратуры констатировали «избыточность» действий следствия, но без правовых действий в этой связи.

Адвокаты Валерия Израйлита оспорили решение Дзержинского райсуда Санкт-Петербурга, разрешившего следствию изъятие декларации. По сути, по состоянию до 10 октября, когда ВС еще рассматривал вопрос о кассации, позитивных вариантов развития ситуации могло быть два: или изъятие декларации признавалось недопустимым в принципе (как это предусматривает закон) — или же вопрос об особости обстоятельств в деле господина Израйлита (подаче декларации после возбуждения дела) стал бы предметом детального рассмотрения ВС (и знаком, что отсутствие гарантий декларантам КИК в этом конкретном случае не следует воспринимать как прецедент).

В целом, значительная часть бизнес-сообщества рассматривает это дело как попытку следствия разрушить иммунитеты, данные законом в ходе «офшорной амнистии».

В передаче дела на рассмотрение уголовной коллегии ВС было отказано, что можно было рассматривать как финальное признание законности действий ФСБ и решения Дзержинского суда. Однако зампред ВС с этим не согласился. Со ссылкой на разъяснения пленума ВС от 1 июня 2017 года по ст. 165 УПК РФ он отменил отказное определение ВС и прекратил производство по жалобе адвоката господина Израйлита, указав, что после передачи следствием уголовного дела в суд оспаривать акты по нему можно только в рамках этого уголовного процесса. Доводы защиты о нарушении требований закона при производстве следственного действия и недопустимости полученных при этом доказательств можно заявить в суде первой инстанции. Смольнинский райсуд Санкт-Петербурга как раз приступил к слушаниям — предварительное заседание по делу господина Израйлита состоялось 26 сентября 2019 года.

Таким образом, вопрос о том, действуют или не действуют гарантии в том числе президента РФ Владимира Путина в «офшорной амнистии», указано решать именно этому суду — это оставляет возможность признать спецдекларацию недопустимым доказательством по делу. Определить, в какую сторону сдвинулось само дело, исходя из решения судьи Давыдова нельзя — как, впрочем, нельзя сказать, может ли следствие доказать вину господина Израйлита без спецдекларации.

Дмитрий Бутрин