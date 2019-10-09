Налоговая декларация выбыла из суда

Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга приступил к рассмотрению по существу уголовного дела в отношении председателя совета директоров ОАО «Компания Усть-Луга» Валерия Израйлита, обвиняемого в хищениях и выводе денег за границу при строительстве нефтебазы в порту Усть-Луга. Прокуратура на заседании заявила, что не будет ссылаться на декларацию об амнистии, однако из материалов дела ее не исключили. В конце сентября омбудсмен Борис Титов посчитал использование декларации против Валерия Израйлита нарушением «духа закона об амнистии капиталов».

Перед оглашением формулы обвинительного заключения прокурор уточнила, что налоговая декларация была включена в обвинительное заключение «излишне», а потому ссылаться на нее сторона обвинения не собирается. Ранее адвокат Валерия Израйлита Виктория Бурковская заявляла, что ФСБ изъяла у Федеральной налоговой службы декларацию об амнистии капиталов. Ее обвиняемый заполнил еще в 2016 году. По словам госпожи Бурковской, указанные там сведения стали поводом для того, чтобы предъявить бизнесмену дополнительное обвинение в переводе средств за границу по подложным документам, легализации средств, полученных преступным путем, и мошенничестве (ст. 193.1, 174.1 и 159 УК РФ). При этом президент России Владимир Путин в 2014 году заявлял, что человек получит «твердые правовые гарантии» при легализации своих средств и имущества в России, а его самого «не будут таскать по различным органам, в том числе правоохранительным». История с использованием налоговой декларации в уголовном деле Валерия Израйлита получила большой общественный резонанс: уполномоченный по защите прав предпринимателей при президенте России Борис Титов заявил, что в данном случае «нарушен не только дух закона, но и его буква». «С точки зрения закона существует только одно понятие, когда по ходатайству одной из сторон суд признает доказательство недопустимым. Прокуратура не высказывает таких намерений, по-прежнему говоря, что использование декларации законно»,— пояснил “Ъ” один из адвокатов Валерия Израйлита Сергей Азаров.

Сторона защиты на заседании вновь заявила ходатайство о возвращении дела в прокуратуру, со ссылками на даты доказав, что эпизод легализации денежных средств, по версии стороны обвинения, произошел раньше, чем само мошенничество. Кроме того, сроки давности статьи о легализации денежных средств уже истекли. Гособвинение взяло время до следующего заседания для выработки позиции по заявленному ходатайству. Как сообщал “Ъ”, по версии следствия, Валерий Израйлит организовал поставку труб, уже бывших в употреблении, под видом новых через аффилированные компании. Ущерб, нанесенный ООО «Спецморнефтепорт Усть-Луга», следствие оценило в более чем 3,5 млрд рублей. Еще один эпизод, вменяемый Валерию Израйлиту, связан с завышением цены на закупку материально-технических ресурсов (металлоконструкций, электродов, насосного оборудования и прочего) на 30%. Также Валерия Израйлита обвиняют в последующем выводе полученных денег за пределы России. В суде бизнесмен сказал, что вины не признает, а предъявленное обвинение считает абсурдным.

Марина Царева