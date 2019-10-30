Интернет проводят в арбитраж

Саратовский производитель телекоммуникационного оборудования «АЛС и ТЕК» подал иск о банкротстве воронежского АО «Квант-телеком», предоставляющего услуги связи и интернета под брендом Justlan. Компании уже несколько лет спорят из-за арендных платежей в сумме около 60 млн руб. за соединяющие Воронежскую и Саратовскую области линии оптоволоконной связи. В рамках этого спора «АЛС и ТЕК» уже требовал банкротства «Квант-телекома», но воронежская компания добивалась закрытия дела, погасив долги. Эксперты отмечают, что иск о банкротстве все чаще становится инструментом давления на контрагента.

В арбитражный суд Воронежской области в конце минувшей недели поступил иск о банкротстве АО «Квант-телеком» от зарегистрированного в Саратове ООО «Компания АЛС и ТЕК». Банкротный иск пока не принят к производству, поэтому сумма требований в нем не раскрывается. Этот иск стал частью судебного спора саратовского производителя телекоммуникационного оборудования с воронежским провайдером. С середины октября «АЛС и ТЕК» пытается в арбитраже добиться взыскания с «Квант-телекома» 4,06 млн руб. процентов за пользование чужими средствами по договору аренды. Первое рассмотрение спора по существу запланировано на 5 декабря. До этого саратовская компания в июле добилась взыскания с воронежской еще 3,34 млн руб. с аналогичной формулировкой, позднее это решение засилил и Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд.

Спор между интернет-компаниями связан с арендой в 2013 году «Квант-телекомом» у «АЛС и ТЕК» 694,8 км линий оптоволоконной связи между ретранслятором воронежского областного радиотелевизионного передающего центра в Грибановском районе и Саратовом. На протяжении следующих нескольких лет «АЛС и ТЕК» многократно пытался взыскивать с «Квант-телекома» задолженность по арендной плате, проценты за пользование чужими денежными средствами и неустойки общей суммой до 60 млн руб.

В результате в августе 2016 года «АЛС и ТЕК» уже подавал иск о банкротстве провайдера, требуя у него 47,55 млн руб. Представитель «Квант-телекома» тогда заявлял, что долг уже был погашен в полном объеме. После того как в суд были представлены соответствующие платежные ордеры, производство по делу о банкротстве было прекращено.

В «АЛС и ТЕК» не ответили на звонки “Ъ-Черноземье”. Владелец «Квант-телекома» Николай Торохов охарактеризовал поданный иск как «работу на публику»: «Есть закон (о банкротстве. — „Ъ“), строго в рамках закона будем действовать. Если у кого-то есть какие-то исполнительные листы, они предъявляются, и компания, которая задолжала, должна заплатить по этим листам».

По данным Kartoteka.ru, ООО «Компания “АЛС и ТЕК”» зарегистрировано в Саратове в 1994 году. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Основной вид деятельности — работа холдинговых компаний. Гендиректором выступает Наталия Полякова, 100% ООО принадлежат Ильдару Салимову. В 2018 году компания получила 3,61 млн руб. убытка при выручке в 350,27 млн руб. Годом ранее она сработала с 5,97 млн руб. чистой прибыли при 163 млн руб. выручки. Компания производит телекоммуникационное оборудование: порты, коммутаторы, узлы доступа, климатические шкафы. 90% продукции у нее покупает, по собственным данным, «Ростелеком». Также компания оказывает услуги связи и интернета по собственным оптоволоконным сетям с доступом в Сибирь, страны Европы и Средней Азии.

АО «Квант-телеком» зарегистрировано в Воронеже в 2007 году. Уставный капитал — 20 тыс. руб. Основной вид деятельности — связь на базе проводных технологий. Гендиректор — Александр (Николаевич) Торохов, 100% АО принадлежат Николаю Торохову. Выручка «Квант-телекома» в 2018 году составила 1,15 млрд руб., чистая прибыль — 48,68 млн руб. Годом ранее компания получила 130,35 млн руб. чистой прибыли при выручке в 1,24 млрд руб. Компания оказывает телекоммуникационные услуги в Воронежской, Липецкой, Тульской и Московской областях, владеет собственной магистральной оптоволоконной линией между Москвой и Воронежем.

Арбитражный управляющий, директор воронежского филиала СРО «Авангард» Игорь Вышегородцев отмечает, что иски о банкротстве все чаще становятся инструментом давления на задолжавшего партнера, а не способом вернуть деньги через распродажу его имущества в конкурсном производстве. «Но даже в этом случае компаниям стоит опасаться подачи банкротного иска и использовать все возможности, чтобы он не поступал в суд. Лучше всего — платить по долгам, которые превышают минимальный для банкротства порог в 300 тыс. руб. Поданный иск, даже если он не закончится введением какой-либо из процедур банкротства, как минимум приведет к дополнительным издержкам на его юридическое сопровождение. А также он может подтолкнуть других контрагентов компании к тому, чтобы потребовать возврата долгов в суде», — заключил эксперт.

Сергей Калашников