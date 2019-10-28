Подан иск о банкротстве воронежского провайдера Justlan

В арбитражный суд Воронежской области поступил иск о банкротстве АО «Квант-телеком» (предоставляет услуги связи и интернета в регионе под брендом провайдера Justlan). Иск, как сообщается в картотеке суда, подало зарегистрированное в Саратове ООО «Компания АЛС и ТЕК».

Банкротный иск саратовской компании пока не принят к производству, поэтому его детали не раскрываются. Но одновременно с этим Она пытается в воронежском арбитраже добиться взыскания 4,06 млн руб. «процентов за пользование чужими денежными средствами». Первое рассмотрение спора по существу запланировано на 5 декабря.

По данным Kartoteka.ru, ООО «Компания АЛС и ТЕК» зарегистрировано в Саратове в 1994 году. Уставный капитал составляет 10 тыс. руб. Компания занимается связью на базе проводных технологий. Гендиректором выступает Наталия Полякова, 100% ООО принадлежат Ильдару Салимову.

Напомним, последние полтора года АО «Квант-телеком» вместе с пулом других воронежских провайдеров снижает через региональное управление Федеральной антимонопольной службы стоимость размещения кабелей интернета на опорах линий электропередач АО «Воронежская горэлектросеть» (ВГЭС, управляет примерно 70% электросетевых активов облцентра). Энергетики, как заявляли о ВГЭС, снизили тариф для провайдеров с примерно 400 до 129 руб. за одну опору в месяц. Но в УФАС считают обоснованной цену в 30 руб. и намерены добиваться ее принятия в суде.

Подробнее о споре — в материале “Ъ-Черноземье”.

Сергей Калашников