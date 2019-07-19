Провайдеры не сэкономят на интернете

Спустя год после требования регионального управления Федеральной антимонопольной службы (УФАС) снизить стоимость размещения кабелей интернета на опорах линий электропередач АО «Воронежская горэлектросеть» (ВГЭС, управляет примерно 70% электросетевых активов облцентра) энергетики все еще не выполнили его, заявили в УФАС. В компании уверяют, что снизили тариф для провайдеров с примерно 400 до 129 руб. за одну опору в месяц. Но в управлении считают обоснованной цену в 30 руб. и намерены добиваться ее принятия в суде. В свою очередь, ВГЭС намерена дальше обжаловать позицию службы.

О ходе спора с «Воронежской горэлектросетью» руководитель УФАС Денис Чушкин рассказал 18 июля на пресс-конференции в «Интерфаксе». По его словам, после того как в конце июля 2018 года управление выдало ВГЭС представление по «устранению злоупотребления доминирующим положением», в котором обязало снизить стоимость услуг для интернет-компаний, энергетики так и не изменили тариф. «Тариф компании составляет около 400 руб. за опору, мы полагаем, что рыночная цена — около 30 руб. До сих пор ВГЭС не исполнила предписание, несмотря на то что мы несколько раз налагали на компанию административные штрафы за игнорирование наших требований», — сказал господин Чушкин. Сумма штрафов пока достигает 600 тыс. руб. 19 июля, как сообщил глава УФАС, ведомство рассмотрит еще одно дело об аналогичном административном правонарушении.

В будущем, если ВГЭС не снизит тарифы после очередного административного штрафа, антимонопольщики, по словам господина Чушкина, готовы применить более жесткие меры: «Возможна дисквалификация руководителя компании в рамках административных дел. Также рассматриваем возможность обратиться в суд с иском об обязании исполнить наше предписание. И если ВГЭС не исполнит уже требование суда, это чревато уголовным преследованием должностного лица». Сейчас и.о. директора компании работает Сергей Дмитриев. Его предшественник Руслан Кочетов только две недели назад был выпущен из СИЗО под домашний арест в рамках дела о мошенничестве.

Господин Чушкин отметил, что ВГЭС ранее не удалось обжаловать предписание в арбитражном суде Воронежской области и Девятнадцатом апелляционном арбитражном суде. Теперь кассационная жалоба рассматривается в арбитражном суде Центрального округа. Следующее заседание должно пройти 31 июля.

Впрочем, в самой «Воронежской горэлектросети» отвергают претензии антимонопольщиков: «Компания исполняет предписание. Еще в марте тариф был снижен до 129 руб., а соответствующий приказ был направлен УФАС. Тем не менее ведомство продолжает считать тариф экономически необоснованным. В настоящее время во исполнение предписания мы подписываем дополнительные соглашения с контрагентами по рекомендованной цене». «У нас остаются вопросы к методологии расчета тарифа. УФАС не учло все обоснования. Очевидно, что в городе-миллионнике опор больше, их обходов, аварий, выездов тоже существенно больше, а время реагирования на ЧП меньше, чем в малых населенных пунктах, с ценой в которых сравнивают наши тарифы», — сказали “Ъ-Черноземье” в компании. Ее юристы намерены продолжить пытаться обжаловать предписание.

Напомним, авторами жалобы на ВГЭС год назад стали работающие в регионе провайдеры Sumtel (ООО «СТ-Воронеж»), Justlan (АО «Квант-телеком), «Интеркон» (ООО «Интеркон»), Freedom (АО «Информационная компания “Информсвязь-Черноземье”»). В УФАС полагают, что сложившийся тариф стал одной из причин «цифрового неравенства» для жителей разных районов города. Если в многоквартирных жилых домах стоимость интернета начинается в среднем с 300 руб. в месяц, то в кварталах частной застройки минимальная цена составляет уже 500 руб.

«Получение обязывающего судебного решения и последующей постановки вопроса об уголовной ответственности за его неисполнение — долгий и трудный путь, — отмечает партнер юридического бюро "Замоскворечье" Дмитрий Шевченко. — Кодекс об административных правонарушениях предполагает дисквалификацию руководителя, который уклоняется от исполнения предписания ФАС, на срок до трех лет. Это более действенная мера».

«ВГЭС не исполняет решение ФАС, очевидно, потому, что для нее размер недополученной в результате прибыли ниже уровня потерь из-за штрафных санкций», — предположил директор Фонда развития права и медиации ТЭК Александр Пахомов.

Сергей Калашников