Должники поверили в себя

С начала 2019 года в регионах Черноземья постепенно снижается количество корпоративных банкротств. Динамику фиксирует Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), готовящий в рамках программы фундаментальных исследований Высшей школы экономики аналитику банкротств юрлиц в России. Данные исследования за первое полугодие 2019-го в разрезе регионов есть у “Ъ-Черноземье”. С наблюдениями аналитиков не согласны практикующие юристы.

В ЦМАКП предоставили “Ъ-Черноземье” данные о регионах Черноземья из исследования «Банкротства юридических лиц в России: основные тенденции», очередной обзор которого за второй квартал 2019 года должен быть опубликован в ближайшие дни. Аналитики очистили данные от влияния сезонных факторов (традиционно число банкротств уменьшается с началом лета и возрастает к концу года).

Судя по данным ЦМАКП, во всех без исключения регионах Черноземья с начала года постепенно сокращается количество случаев банкротства компаний — открытия арбитражным судом в них процедуры конкурсного производства, предусматривающей ликвидацию бизнеса с распродажей его имущества. Так, в Курской области в первом квартале 2019-го банкротами были признаны девять компаний, во втором — восемь. Годом ранее это были 14 и 12 компаний. Сокращается число банкротств и в Белгородской области. За первое полугодие 2019-го там обанкротились 29 компаний (поквартально — 15 и 14), тогда как годом ранее речь шла о 37 юрлицах (18 в первом и 19 во втором квартале).

Воронежская область остается лидером в макрорегионе по абсолютному количеству банкротств из-за большего количества зарегистрированных компаний, но и здесь их число снижается, хотя и менее значительно. И в первом, и во втором квартале 2019-го в регионе обанкротилось по 31 компании (по 32 годом ранее). В Тамбовской области за первое полугодие банкротами были признаны 30 компаний (16 в первом квартале и 14 — во втором). Для сравнения: в январе-июне 2018-го на Тамбовщине обанкротились 36 компаний (19 и 17 поквартально). В Липецкой области аналитики зафиксировали 12 корпоративных банкротств в первом квартале 2019-го (14 годом ранее) и столько же во втором (13 годом ранее). Наконец, в Орловской области за первый и за второй кварталы 2019-го обанкротились по семь компаний (девять и восемь год назад).

С начала 2019 года две черноземных компании, по оценке ЦМАКП, попали в список крупнейших юрлиц-банкротов в стране (данные за первый квартал). Это зарегистрированное в Курской области ООО «Белая птица — Курск», основная структура одноименного птицеводческого холдинга с выручкой в 2017 году в 12,26 млрд руб., и также входящее в «Белую птицу» АО «Белгородский комбинат хлебопродуктов» с выручкой в 2017-м в 8,11 млрд руб. При этом в целом по России, по крайней мере за первый квартал 2019-го, число банкротств «слабо увеличилось» — на 1,9% к предыдущему кварталу, отмечается в последнем опубликованном обзоре ЦМАКП. В нем аналитики наблюдали рост числа банкротств у компаний, занимающихся строительством, сельским хозяйством, машиностроением и оказанием коммерческих услуг. Снижение было зафиксировано у представителей электроэнергетики. Без существенных изменений — в таких отраслях, как металлургия, пищепром, транспорт и связь, торговля.

Динамика банкротств юрлиц в регионах Черноземья Фото: Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования

Управляющий партнер консалтинговой группы «Дивиус» (ведет юридическую практику в регионах Черноземья) Иван Гусев считает, что сокращение числа введенных конкурсных производств «отражает скорее не снижение банкротной активности, а позицию судов, не желающих признавать компании банкротами». «Если посмотреть на число поданных исков, создается ощущение, что оно растет. Но во многих случаях суды не начинают конкурсное производство, поскольку эту процедуру нечем финансировать,— отмечает господин Гусев.— Фактически суды признают банкротами только те компании, где либо есть достаточное количество имущества, либо кто-то из кредиторов готов оплачивать процедуру».

Подавляющее большинство из 31 обанкротившейся за второй квартал в Воронежской области компании, полагает господин Гусев,— должники банков. «В этих случаях точно есть реальные активы, есть залоги в пользу кредиторов, а банки готовы даже сами нести расходы на конкурсное производство, потому что знают, что в этих компаниях — их деньги»,— сказал юрист. В иных случаях процессы могут существенно затягиваться. «Один из наших последних кейсов: судья не вводила даже процедуру наблюдения в компании на протяжении полутора лет. Якобы не видела признаков банкротства, хотя они были налицо. Фактически же кредитор, который подал банкротный иск, не хотел платить за ведение процедуры, а больше финансировать ее было нечем»,— рассказал господин Гусев.

Арбитражный управляющий, директор воронежского филиала СРО «Авангард» Игорь Вышегородцев тоже не замечает снижения банкротной активности. «Со статистикой, конечно, не поспоришь. Но не чувствую, чтобы работы становилось меньше,— сказал он.— Показательно, что в целом по России банкротств за первый квартал 2019-го стало чуть больше. Возможно, в Черноземье иная статистика, так как банкротить уже стало некого. В том числе и из-за активной позиции налоговых органов в некоторых регионах». Господин Вышегородцев не ожидает сокращения количества банкротств и в будущем, отмечая рост числа таких дел из-за поручительства по кредитам.

Партнер юридической компании BMS Law Firm адвокат Денис Фролов, впрочем, считает, что «количество банкротств может снизиться в конкретных регионах из-за того, что до этого власти принимали решения, благоприятные для бизнеса, причем это могут быть решения, принятые не в этом году, а за несколько лет до анализируемого периода».

Сергей Калашников