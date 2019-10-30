Списки не спрячутся

Вчера депутаты воронежской гордумы обсудили возможное изменение избирательной системы, делающее невозможным попадание в парламент кандидатов по партийным спискам. Инициатива, предполагающая участие в выборах в 2020 году только мажоритарщиков по двухмандатным округам, ранее неоднократно обсуждалась кулуарно. Но довести ее до предметного голосования так и не удалось: профильная комиссия гордумы не решилась вынести вопрос даже на публичные слушания. По мнению экспертов, отказ от партийных списков может нивелировать падение рейтинга «Единой России», но при этом увеличить риски попадания в гордуму неудобных власти депутатов.

Рассмотрение законопроекта «О внесении изменений в устав…» было запланировано на сессию 30 октября, однако еще на прошлой неделе документ попал в интернет и вызвал оживленную дискуссию. Как следует из пояснительной записки к законопроекту, изменение избирательной системы продиктовано желанием «сузить территориальный масштаб деятельности депутатов» и «приблизить их к избирателям для наиболее полного и рационального решения вопросов местного значения». Отдельно оговорено, что текущая модель не дает избирателям возможности отзывать действующих депутатов, поскольку часть из них избраны по спискам и это противоречит федеральному законодательству. Переход на мажоритарную систему же «позволит применять предусмотренную уставом процедуру отзыва».

Вчера стало очевидно, что до заседания комиссии по развитию местного самоуправления законопроект не дошел. 29 октября парламентарии рассмотрели другой проект — лишь о назначении публичных слушаний по вопросу изменения устава. «На мой взгляд, такая инициатива имеет право на жизнь. Мы должны думать, как сделать город чистым и светлым, а под какими знаменами мы будем это делать — вторично, — сказал член профильной комиссии, первый вице-спикер Александр Провоторов («Единая Россия»). — С другой стороны, есть понятие партийного строительства. И такая инициатива далеко неоднозначно воспринимается нашими вышестоящими коллегами. Давайте обсуждать».

Противоположную позицию занял представитель КПРФ Константин Ашифин, который раскритиковал претензию о «далекости депутатов от народа». «Наоборот, мы — списочники — накрываем весь город, мы регулярно проводим работу. Для меня это не аргумент. Я так понимаю, причины лежат в иной плоскости, но вы не хотите ее обсуждать», — заявил господин Ашифин. Он попытался уточнить у комиссии, кто является автором законопроекта, однако Александр Провоторов назвал «вопрос персоналий» неважным. «Мне этот механизм больше понятен. Избиратель должен видеть и чувствовать, с кем он будет общаться. Человек должен знать своего героя», — отметил первый вице-спикер.

«Мы готовы работать по разным системам: одномандатным, двухмандатным, любым. Что настораживает — мы под каждые выборы меняем систему. Когда вводили партийные списки (перед выборами в 2015 году. — „Ъ“), прозвучало множество аргументов в их поддержку. Рассказывали, как это важно. Прошло пять лет — и что? Мы все ошибались? Давайте уже договоримся, будем не менять систему, а совершенствовать. Больного можно не убивать, а лечить», — парировал Константин Ашифин.

Еще один представитель КПРФ, зампредседателя комиссии Андрей Померанцев, заявил о необходимость увеличения доли «списочников» в общем числе депутатов до 50%. «С другой стороны, у нас есть гражданское общество, которое тоже хочет высказываться. Оно не может участвовать в партийной системе, для него выгоднее, когда списки вообще отсутствуют. Вопрос непростой, возможно, его даже рано выносить на комиссию», — предположил коммунист. В итоге депутаты единогласно приняли решение отложить и не рассматривать вопрос о проведении публичных слушаний.

Действующий созыв воронежской городской думы состоит из 36 депутатов, он был сформирован в 2015 году по мажоритарно-пропорциональной системе. Его большая часть — две трети — это одномандатники, 24 человека. Еще треть избиралась по спискам политических партий, 12 человек. Согласно тексту законопроекта, внесенного на рассмотрение парламента в середине октября, в 2020 году очередной созыв гордумы предлагается сформировать по мажоритарной системе относительного большинства по двухмандатным округам, оставив при этом общее количество депутатов и срок их полномочий — 36 человек на пять лет. Таким образом, проект предлагает полностью исключить избрание депутатов-«списочников».

Инициатором разработки проекта закона и его доведения до общественности считается председатель гордумы Владимир Ходырев. Выслушав вопрос “Ъ-Черноземье” об этой инициативе, он отключил телефон, а затем перестал отвечать на звонки. Как пояснили “Ъ-Черноземье” источники в региональной власти, спикер неоднократно пробовал согласовать изменения в устав города с губернатором Александром Гусевым, но получил отказ.

Владимиру Федоровичу однозначно дали понять, что внесение такого законопроекта несвоевременно, но депутаты зачем-то вынесли его в публичную плоскость. Очевидно, так они создали проблему только самому Ходыреву, так как позиция первого лица области по данному вопросу не изменилась», — пояснил один из собеседников “Ъ-Черноземье”.

В региональном отделении «Единой России» ранее “Ъ-Черноземье” неоднократно сообщали, что в областной политсовет никто не обращался с вопросом об изменении модели выборов в гордуму. «Все партии сегодня могут выдвинуть своих кандидатов в думу как на городском, так и на областном уровне. И результат будет зависеть только от эффективности работы этих партий и их представителей, — рассказал вчера “Ъ-Черноземье” глава реготделения, председатель облдумы Владимир Нетесов. — Причин для изменения системы я не вижу, поэтому их и не ожидаю, списки останутся. Для города это соотношение 67 на 33%, для области — 50 на 50%. Но решать, конечно, депутатам гордумы».

По мнению политтехнолога Дмитрия Носкова, решение комиссии фактически ставит крест на законопроекте, а также «демонстрирует отсутствие стратегического мышления у спикера и аппарата гордумы». «Впрочем, они вовремя увернулись. Иначе бы в двухмандатные округа полезли все кому не лень. Многих пришлось бы отсеивать на стадии регистрации, начались бы скандалы. Воронеж получил бы некое подобие Мосгордумы с умным голосованием и высокой явкой против “Единой России”», — считает эксперт.

Политолог Владимир Слатинов напомнил, что уход от партийных списков является федеральным трендом, который призван нивелировать падение рейтинга «Единой России». «С другой стороны, есть риск непроверенной, неопробированной и плохо просчитанной двухмандатной системы, которая может преподнести сюрприз. Отсюда колебания и нерешительность. Поэтому областная власть старается отстраниться, выступить медиатором», — полагает эксперт.

Андрей Прах, Андрей Цветков