К мэру не допустили

Как стало известно “Ъ-Черноземье”, Конституционный суд РФ (КС) отказался рассматривать жалобу на формат и результаты выборов мэра Воронежа, которые в прошлом году впервые прошли по новой системе — градоначальника избирали депутаты, а не население. Несмотря на это, правозащитники видят в определении суда основания для продолжения борьбы и аргументы против установленной процедуры. Источники „Ъ“ не исключают, что в перспективе вопрос возвращения прямого волеизъявления может быть поднят по инициативе самих властей.

Об отказе Конституционного суда РФ принять к рассмотрению жалобу бывшего кандидата в мэры Воронежа Александра Татаринова “Ъ-Черноземье” рассказал местный общественник Константин Квасов. Согласно вынесенному определению (копия имеется в распоряжении „Ъ“), жалоба господина Татаринова не признана допустимой. Решение является окончательным и обжалованию не подлежит.

В прошлом году безработный Александр Татаринов стал одним из шести участников конкурса на замещение вакантной должности главы облцентра, однако дойти до финальной его части не сумел. Комиссия, сформированная пополам из представителей городской думы и областного правительства, оценила его профессиональные качества как худшие из представленных (11 баллов). На рассмотрение заксобрания в итоге было вынесено две кандидатуры — врио мэра Вадима Кстенина (318 баллов) и депутата Руслана Кочетова (287 баллов). Господин Кстенин ожидаемо стал главой администрации.

Не согласившись с таким решением, Александр Татаринов подал в суд. Он попытался оспорить порядок формирования конкурсной комиссии, проведенный ею отбор и последующее решение о назначении мэра. По мнению бывшего кандидата, участие должностных лиц правительства Воронежской области в процедуре конкурсного отбора является недопустимым вмешательством органа государственной власти в процесс формирования органа местного самоуправления. Также истец заявил несогласие с ограничением права избрания на должность в зависимости от профессиональных качеств и утвержденным порядком голосования по данному вопросу, который не был закреплен в уставе города и опубликован.

Суд первой инстанции, а за ним и вышестоящий апелляционный суд не признали назначение губернатором Александром Гусевым (на тот момент находился в статусе врио) половины состава конкурсной комиссии вмешательством органов государственной власти в формирование органов МСУ. Нарушений, связанных с порядком проведения голосования и официальной его публикацией, суды также не нашли.

Конституционный суд РФ подтвердил обоснованность участия губернатора в формировании конкурсной комиссии, а также наличие определенных требований к кандидатам. Согласно его определению, условия конкурсного отбора могут предусматривать требования к профессиональному образованию, знаниям и навыкам, смысл которых состоит в «создании условий для замещения должности квалифицированным лицом». Отдельно суд подчеркнул, что порядок формирования органов МСУ определяется уставом города и не может проистекать из решения городской думы.

По мнению Константина Квасова, последнее утверждение КС является основанием для пересмотра судебных решений по вновь открывшимся обстоятельствам. «Конституционный суд однозначно утверждает, что порядок проведения конкурса должен быть закреплен в уставе города, чего в нашем случае не было: устав Воронежа делает отсылочную норму на решение городской думы, которая уже сама определяет порядок голосования. Получается, депутаты могут по своему усмотрению менять порядок, что недопустимо», — пояснил общественник. Сейчас вместе с Александром Татариновым он рассматривает варианты продолжения судебных тяжб.

Константин Квасов намерен донести до КС и свое видение работы комиссии: «Если мэр избирается всенародно или из числа депутатов, то к должности не предъявляется никаких требований. Но если избирается по конкурсу, то почему-то можно отсекать кандидатов на основе профессиональных качеств. На наш взгляд, это не отвечает требованию о соразмерности ограничения права. Да, комиссия могла составить рейтинг профессиональных качеств кандидатов, но не могла на его основе кого-то исключать. На рассмотрение депутатов должны были представить всех претендентов. Мы вновь обратимся в Конституционный суд и акцентируем внимание на этом факте».

Также господин Квасов настаивает, что областные власти все-таки нарушили принцип невмешательства в дела МСУ: «Конституционный суд указал, что губернатор имел право принимать участие в формировании комиссии, но нигде не сказано о должностных лицах правительства, которые в итоге составили ее половину».

Отметим, что источники “Ъ-Черноземье” в региональной власти допустили пересмотр формата выборов мэра Воронежа «в перспективе». Якобы к этому парламентарии могут прийти «по собственной инициативе». «Соответствующий посыл исходит из Москвы. Вопрос в том, когда до его исполнения дойдет время: будет ли он рассмотрен этим составом депутатов или уже обновленным в 2020 году», — пояснил один из собеседников “Ъ-Черноземье”. Другой высокопоставленный источник такую возможность не видит в «ближайшее время».

Спикер гордумы последних двух созывов Владимир Ходырев не ответил на звонки “Ъ-Черноземье”.

Глава реготделения «Единой России», председатель облдумы Владимир Нетесов сообщил “Ъ-Черноземье”, что он «всегда высказывался за возможность граждан избирать руководителей органов власти»:

Конечно, решать это будут только сами депутаты. Но, на мой взгляд, система, при которой мэра города-миллионника выбирают жители, в сегодняшних условиях видится более легитимной».

Мэр Воронежа Вадим Кстенин также не видит проблем в возможном возвращении всенародных выборов градоначальника. «Отработав главой города полтора года, я вижу, что в работе мэра по решению городских проблем поддержка людей очень важна — не меньше, чем встроенность в вертикаль власти. Поэтому все ключевые решения мы постоянно обсуждаем с горожанами разными способами — от публичных слушаний до опросов в соцсетях».

«Пока в сложившейся системе межбюджетных отношений эффективность работы главы столицы субъекта федерации зависит вовсе не от того, каким именно образом кандидат становится мэром — через всенародные выборы или через процедуру назначения депутатами, а от того, насколько четко отлажено взаимодействие с региональным правительством и федеральными министерствами», — резюмировал господин Кстенин.

Андрей Цветков, Андрей Прах