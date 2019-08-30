Ярмарке не хватило голосов

30 августа завершается голосование на сайте «Активный электронный граждан», посвященное вопросу дальнейшего использования участка около автовокзала на улице Димитрова в Воронеже. Его исход уже ясен: сторонников ярмарки оказалось чуть более 100, а за сквер высказались более 1,4 тыс. человек. В мэрии отметили, что интернет-голосование стало вторым этапом обсуждения, на первом в Левобережной управе за создание торговых рядов выступило большинство из 70 пришедших. Оба результата будут обсуждены на ближайшем заседании региональной межведомственной комиссии по вопросам регулирования торговой деятельности и защиты прав потребителей.



По итогам завершающегося 30 августа голосования на принадлежащем облправительству сайте «Активный электронный гражданин» по вопросу дальнейшего использования общественного пространства по улице Димитрова в Воронеже побеждает проект благоустройства. По данным на вечер 29 августа, за благоустройство зоны отдыха с элементами озеленения для жителей и гостей города проголосовали 1483 человека, тогда как за размещение ярмарочной площадки — 108. Напомним, в публичную плоскость спор о судьбе территории вышел в начале августа после сообщения мэрии об общественных обсуждениях, на которые пришло «около» 70 человек, 61 из них проголосовал за создание ярмарки.

На прошедшем в июле заседании областной межведомственной комиссии по вопросам регулирования торговой деятельности и защиты прав потребителей, по сообщению горадминистрации, было также согласовано размещение ярмарки. При этом, по данным „Ъ“, региональный департамент архитектуры и градостроительства посчитал устройство торговых рядов нецелесообразным, тем более что в первоначальном проекте работ на этом участке планировалось создать благоустроенную общественную зону с озеленением и малыми архитектурными формами.

По сообщению мэрии Воронежа, результаты общественных обсуждений и голосования будут рассмотрены на очередном заседании областной межведомственной комиссии. «Общественные обсуждения стали первым этапом», — добавили там. Руководитель регионального департамента архитектуры Андрей Еренков добавил, что «результат налицо», но дальнейшая судьба проекта не в полномочиях его ведомства. Руководитель областного агентства по инновациям и развитию Алексей Антиликаторов, который ранее в должности вице-мэра Воронежа отвечал за борьбу с незаконными ярмарками, отметил, что волеизъявление народа является определяющим: «Мое личное мнение — благоустроенная ярмарка там должна быть, но если большинство высказалось против, никаких разговоров о ее создании быть теперь не может».

Исполнительный директор института общественного мнения «Квалитас» Александр Романович похвалил грамотность сформулированных вариантов выбора и невозможность многократного голосования. «В то же время к этому, как и к любому другому, интернет-голосованию возникают вопросы по качеству репрезентативности: выборка населения по группам не соблюдена, да и голосовали наиболее активные граждане», — отметил господин Романович. По его словам, при составленном по науке опросе результаты вряд ли бы кардинально отличались, так как соотношение голосов порядка одного к десяти весьма показательно. Инструмент публичных слушаний в этом случае оказался менее эффективным, резюмировал эксперт.

Александр Прытков