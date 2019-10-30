Взятки за назначения достались не чиновникам, а мошенникам

В Тверском райсуде Москвы вчера начались слушания по скандальному уголовному делу о взятках, с помощью которых, по версии следствия, полковник полиции рассчитывал занять пост главы МВД Дагестана, а бизнесмен из Ставропольского края стать заместителем полпреда президента по Южному федеральному округу. Заплаченные ими миллионы долларов и рублей посредники должны были передать неким должностным лицам, которые могли поспособствовать назначениям. Вместо этого деньги оказались у мошенников. Один из них и дал показания о коррупционных схемах.

Перед Тверским судом, в котором вчера прошли предварительные слушания, предстали восемь подсудимых, в том числе бывший начальник оперативно-разыскной части управления собственной безопасности МВД Дагестана Магомед Хизриев. По первоначальной версии Следственного комитета России (СКР), в 2017 году полковник полиции Хизриев рассчитывал за $6 млн возглавить МВД республики. В дальнейшем сумма взятки (ст. 291 УК), предназначенная, по версии следствия, для дачи неустановленным должностным лицам, сократилась до $2 млн.

Уголовное преследование второго предполагаемого взяткодателя, предпринимателя из Ставропольского края Сергея Захарченко, рассчитывавшего за 60 млн руб. в том же году занять место одного из заместителей полпреда Владимира Устинова, было прекращено следствием за деятельным раскаянием самого обвиняемого. Между тем господин Захарченко, которому решальщики, демонстрируя свои возможности, организовывали утренние походы в Госдуму с посещением еще не занятых хозяевами-депутатами кабинетов, в два этапа вложил в назначение 12 млн руб. Теперь господин Захарченко проходит единственным потерпевшим по делу — полковник Хизриев отрицает, что у него была столь крупная сумма, которую он якобы заплатил за новую должность.

Деньги, между тем полагает следствие, проходили через длинную цепочку посредников, которая оборвалась на трех решальщиках, в том числе Горе Чудопалове. По версии СКР, они кинули своих клиентов, присвоив их деньги. За это всех троих обвинили в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159УК). Господин Чудопалов, признав свою вину, начал активно сотрудничать со следствием. Заодно он рассказал, что известный украинский бизнесмен Павел Климец и гендиректор его алкогольной компании «Олимп» Юлия Самойлова с его помощью пытались вернуть контроль над своими активами в Крыму, но в итоге были арестованы за дачу взятки в Москве. Оценив его показания, следствие перевело господина Чудопалова под домашний арест, поэтому на слушаниях он не находился в клетке вместе с другими обвиняемыми по этому делу.

Адвокат Юрий Новиков из коллегии «Интеллект Альянс», представляющий Луизу Мержоеву, обвиняемую в посредничестве во взяточничестве (ст. 291.1 УК), рассказал “Ъ”, что защита на слушаниях настаивала на исключении целого ряда доказательств, возвращении дела прокурору и освобождении фигурантов. По словам защитника, во время следственных действий подозрительно использовались одни и те же понятые, а записи прослушек переговоров фигурантов расследования, которые являются основными доказательствами их вины, не были должным образом оформлены и приобщены к материалам уголовного дела. Судья Мария Сизинцева ходатайства адвокатов отклонила, продлив подсудимым меры пресечения. Слушания по существу она назначила на 5 ноября.

Следует отметить, что, помимо господина Чудопалова, другие фигуранты отрицают свою причастность к коррупционным и мошенническим схемам. Так, полковник Хизриев, отвечавший за безопасность всей полиции Дагестана, отмечает, что занять место главы МВД республики, которым последние девять лет руководит генерал-лейтенант полиции Абдурашид Магомедов, не мог, поскольку не находился в кадровом резерве президента с 2016 года.

Николай Сергеев