Полковник не сдал на должность министра

Как стало известно “Ъ”, Следственный комитет России (СКР) завершил расследование резонансного уголовного дела в отношении бывшего начальника оперативно-разыскной части управления собственной безопасности МВД Дагестана Магомеда Хизриева. По версии следствия, полковник собирался дать взятку в размере $6 млн за свое назначение министром внутренних дел республики. В предполагаемой схеме было задействовано несколько посредников, один из которых и дал показания на Магомеда Хизриева, впоследствии выступив свидетелем обвинения еще по целому ряду резонансных дел. Защита полковника отмечает, что он в принципе не мог претендовать на должность, поскольку не был включен в соответствующий кадровый резерв.

Через год расследования следователь ГСУ СКР предъявил Магомеду Хизриеву обвинение в окончательной редакции в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30 и ч. 5 ст. 291 УК РФ (приготовление к даче взятки в особо крупном размере). По версии следствия, полковник Хизриев собирался за $6 млн стать главой МВД Дагестана.

Последние девять лет органами внутренних дел республики руководит генерал-лейтенант полиции Абдурашид Магомедов. В прошлом году ему исполнилось 60 лет, что является предельным возрастом для службы, но теперь он продолжает ее, заключая годовые контракты.

Вопрос по полковнику Хизриеву, полагает обвинение, пытались решить через цепочку посредников. В ней были задействованы «решальщик» Гор Чудопалов, которого в правоохранительных органах называют другом полковника, юрист Луиза Мержоева и некий Алексей Сыздыков. Но если Гора Чудопалова и Луизу Мержоеву окончательно обвинили в посредничестве во взяточничестве (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ), то на Алексее Сыздыкове предполагаемая коррупционная цепочка оборвалась, поскольку следствие в итоге обвинило его в покушении на особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Все фигуранты этого дела, за исключением Гора Чудопалова, содержатся в СИЗО. «Решальщика», который признал свою вину, перевели на домашний арест, однако заключать с ним досудебное соглашение о сотрудничестве Генпрокуратура не стала, поэтому его уголовное преследование не было выделено в отдельное производство.

Следует отметить, что в июне прошлого года, когда сотрудники СКР, ФСБ и главного управления собственной безопасности (ГУСБ) МВД задержали фигурантов, речь шла о даче взятки в виде живых денег. Вначале говорилось о $2 млн, но потом эта сумма опустилась до 1 млн руб.

Сам Магомед Хизриев причастность к коррупции отрицает. Являясь начальником оперативно-разыскной части управления собственной безопасности (УСБ) МВД Дагестана, а фактически руководителем УСБ полиции этой республики, полковник десятки раз проходил всевозможные проверки. Особенно плотно ГУСБ МВД занималось им после объявления в розыск бывшего начальника управления Пенсионного фонда России по Дагестану олимпийского чемпиона Сагида Муртазалиева. Вначале, напомним, благодаря показаниям Сагида Муртазалиева был осужден влиятельнейший мэр Махачкалы Саид Амиров, а потом его самого заочно обвинили в совершении преступлений террористической направленности. Однако в отношении полковника Хизриева эта тема продолжения не получила, хотя он, как человек, знавший по долгу службы Сагида Муртазалиева, готовился к худшему.

Новый повод появился после того, как с ФСБ начал сотрудничать Гор Чудопалов. По некоторым данным, после того как его самого заподозрили в причастности к особо тяжким преступлениям, «решальщик» рассказал, что именно с его помощью за крупное вознаграждение полковник Хизриев якобы собирался добиться назначения на высокопоставленную должность. «Меня красиво подставили»,— утверждал в суде, который избирал ему меру пресечения в виде ареста, сам полковник.

Гор Чудопалов, отметим, сейчас проходит по нескольким похожим уголовным делам. В частности, через него известный украинский бизнесмен Павел Климец и гендиректор его алкогольной компании «Олимп» Юлия Самойлова пытались вернуть контроль над своими активами в Крыму, но в итоге были арестованы за дачу взятки в Москве.

Адвокат полковника Хизриева Аида Касимова сообщила “Ъ”, что ее клиент в принципе не мог претендовать на должность главы МВД республики. Для этого, отметила она, нужно было находиться в кадровом резерве президента, а полковник с 2016 года в него не входил, хотя и был отмечен многочисленными наградами и поощрениями. Магомед Хизриев участвовал в боевых действиях против бандитов, которые напали на Дагестан из соседней Чечни в 1999 году, а также во множестве спецопераций. Пережил несколько покушений. В 2000 году его наградили медалью «За отличие в охране общественного порядка», а в 2007-м — орденом Мужества и медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Кроме того, он был отмечен пятью ведомственными медалями и награжден пистолетом Макарова, а в органах внутренних дел прослужил почти 24 года.

Из полиции его, кстати, уволили после сюжета, вышедшего на одном из центральных телеканалов, в котором рассказывалось в том числе о загородной усадьбе полковника. Защита подала на журналистов в суд, утверждая, что недвижимость принадлежит другому человеку из правоохранительных органов, но иск удовлетворен не был. В рамках самого расследования заявлялось ходатайство о допросе в качестве свидетеля главы МВД Владимира Колокольцева, который мог рекомендовать назначение полковника на вышестоящую должность, но в СКР его отклонили.

Сейчас фигуранты расследования знакомятся с материалами, собранными следствием. В деле 46 томов, из которых только около десяти относятся непосредственно к полковнику Хизриеву.

Николай Сергеев