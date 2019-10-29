Медведев поручил повысить доверие бизнеса к судам и силовикам

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил Минэкономики, МВД, ФСБ и Росгвардии с участием заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, СКР, уполномоченного по защите прав предпринимателей, Генпрокуратуры и Верховного суда представить в правительство предложения по повышению доверия бизнеса к правоохранительной и судебной системам. Предложения необходимо подготовить к 16 декабря 2019 года, говорится в списке поручений правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции.

Список поручений, выполнение которых, как ожидается, ускорит рост экономики России, господин Медведев подписал накануне. Перечень был сформирован по итогам совещания 8 октября. Работа по улучшению делового климата в стране идет не первый месяц — до этого премьер также поручил Роспотребнадзору, Минюсту, Минэкономики и Минпромторгу совместно с бизнес-омбудсменом и предпринимательским сообществом пересмотреть санитарно-эпидемиологические правила и нормы для организаций общепита. Это было сделано на фоне заявлений бизнес-сообщества о том, что действующие СанПиНы устарели и предпринимателям невозможно работать из-за многочисленных внеплановых проверок.

В сентябре уполномоченный по правам предпринимателей Борис Титов объявил, что намерен создать черный список российских судей. О списке речь зашла на фоне дела актера Павла Устинова, однако господин Титов указывал и на «очевидные пробелы в правоприменительной практике» в целом. Ранее в том же месяце бизнес-омбудсмен также подготовил свой вариант амнистии к юбилею Победы: в частности, он предложил освободить от наказания впервые осужденных бизнесменов по 19 статьям, а также за нетяжкие экономические преступления.

О том, как судебные тяжбы влияют на инвестиционный климат в стране,— в интервью Бориса Титова “Ъ”.