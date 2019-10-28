Премьер-министр подписал поручения для ускорения роста экономики

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал список поручений, выполнение которых, как ожидается, ускорит рост экономики России. Список был сформирован по итогам совещания 8 октября, заявил господин Медведев. По его словам, документ получился достаточно объемным.

«Я подписал перечень поручений, он содержит меры, которые направлены и на улучшение делового климата, и на повышение конкурентоспособности, эффективности работы с внутренними финансовыми резервами, контрольно-надворной деятельностью, о которой мы довольно много говорим, я имею в виду ее реформирование»,— сказал премьер-министр (цитата по «Интерфаксу»).

Ранее первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов спрогнозировал рост экономики России в 2020 году на уровне 2%. Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин назвал 1,3% роста экономики в следующим году «потолком». Господин Силуанов считает, что стимулирующее воздействие на рост окажет разворачивание механизмов, направленных на достижение целей национальных проектов, а также Фонд национального благосостояния (ФНБ). Господин Кудрин считает, что заложенных в нацпроекты средств недостаточно, чтобы достичь поставленной цели по ускорению роста экономики до 3%.

Подробнее о том, как спецпроекты могут «не спасти» Россию от стагнации, читайте в публикации “Ъ” «Гадание на надбавке к потенциалу».