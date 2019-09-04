«У силовиков всегда есть отговорка: бизнес ворует»

Бизнес-омбудсмен Борис Титов подготовил свой вариант амнистии к юбилею Победы: в частности, он предложил освободить от наказания впервые осужденных бизнесменов по 19 статьям, а также за нетяжкие экономические преступления. Титов также настаивает на прекращении дела Майкла Калви. Сейчас три его фигуранта, в том числе основатель Baring Vostok Калви и его партнер Филипп Дельпаль, находятся под домашним арестом, еще трое — в СИЗО. Эта ситуация негативно влияет на инвестиционный климат в стране, отметил бизнес-омбудсмен в интервью политическому обозревателю “Ъ FM” Дмитрию Дризе в рамках Восточного экономического форума.

— Как развивается ситуация вокруг дела Майкла Калви?

— Постепенно улучшается, но очень медленно. Калви, по крайней мере, выпустили под домашний арест, Дельпаль хотя бы не в СИЗО — для него это был жизненно очень сложный момент, жену и детей не допустили ни разу к нему, свидания ни одного не дали, не давали разговаривать по телефону.

— Вообще таким людям сложно ведь сидеть в изоляторах? Их вместе с уголовниками размещают?

— Сейчас — нет, по экономическим статьям содержат отдельно. Не могу сказать, что там прямо жуткие условия, но это и не курорт точно. Главное, они же люди дела, активные люди — у них же постоянный процесс, постоянно все бурлит. А они оказывают в изоляции практически, что само по себе сложно.

— У нас все время говорят, что инвестиционный климат нужно улучшать, что мы стремимся к прорыву в светлое будущее, у нас национальные проекты, бизнес должен развиваться. Десять лет все говорят об одном и том же: бизнесменов сажают, давят силовики, проблема не решается. Есть ли свет в конце тоннеля?

— К сожалению, история нашей страны во многом влияет на такое положение. У силовиков есть всегда отмазка: бизнес ворует, они народ ограбили. И опора на public opinion, конечно, создает некую, так скажем, моральную легитимность такого рода поступков. Умом начальники понимают, что этого делать нельзя, если мы хотим экономику развивать как рыночную, а не как государственную, так поступать с предпринимателями нельзя. Судебную систему у нас называют непрозрачной и предвзятой, это тоже ужасно, но она еще и непрофессиональна абсолютно, так же, как и следствие непрофессионально. Вот следователь, который обвиняет по статье 199 в неуплате налогов, не знает, что такое НДС. Вот в чем проблема.