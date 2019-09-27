Медведев поручил пересмотреть нормы работы предприятий общепита

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Роспотребнадзору, Минюсту, Минэкономики и Минпромторгу совместно с бизнес-омбудсменом и предпринимательским сообществом пересмотреть санитарно-эпидемиологические правила и нормы для организаций общепита. Также им предстоит изучить вопрос перехода к применению при организации питания требований, установленных техрегламентами Евразийского экономического союза. Свои предложения ведомства должны представить в правительство не позднее 15 октября, говорится в списке поручений господина Медведева по итогам прошедшей 11 сентября программы «Диалог» на телеканале «Россия 24».

К тому же сроку господин Медведев поручил всем упомянутым ведомствам, помимо Минюста, предоставить предложения по проведению с 1 января 2020 года эксперимента по ограничению контрольных мероприятий для организаций общепита в ряде регионов, среди которых Москва, Татарстан и Калининградская область. Минюсту и Минэкономики до 11 ноября поручено внести в правительство законопроект с поправками в КоАП о применении административного приостановления деятельности за нарушение требований к организации питания, из-за которого был причинен вред здоровью. Кроме того, Минтруду, Минэкономики, Роспотребнадзору и Минфину необходимо проработать вопрос о постепенном переходе с 2021 года к формированию потребительской корзины исходя из базового набора продуктов, позволяющего сформировать полноценный рацион здорового питания.

Напомним, об устаревших нормах требований бизнес-сообщество заговорило после того, как было закрыто одно кафе из сети «АндерСон». Владелица сети Анастасия Татулова рассказала о многочисленных внеплановых проверках Роспотребнадзора в ее кафе. Чиновники выявили нарушения, с которыми основательница сети «АндреСон» не согласилась, с помощью юристов ей удалось отменить штрафы. Бизнес-сообщество потребовало отменить действующие СанПиНы, Роспотребнадзор заявил о совместной разработке новых.

Позже принцип «регуляторной гильотины» — пересмотр всех обязательных требований, принятых до середины 2010 года,— предложил премьер-министр России Дмитрий Медведев. Был разработан законопроект, который вступит в силу к 2021 году. В перечень попало 33 ведомства. В августе бизнес-омбудсмен Борис Титов предложил доработать законопроекты о «регуляторной гильотине» из-за «ряда фундаментальных недостатков». Между тем Роспотребнадзор намерен к 2021 году в 40 раз сократить количество санитарных норм и правил.

О критике бизнес-омбудсмена в отношении реформы контроля и надзора — в материале “Ъ”.