Спасибо за внимание

Согласно новому опросу ВЦИОМа, рейтинги доверия президенту выросли до 66,5%. Это немного больше августовских значений. Социологи заявляют, что тенденция к небольшому росту сохраняется в течение года. Эксперты объясняют это возросшим вниманием главы государства к ситуации внутри страны и привыканием россиян к сложившемуся положению дел в условиях отсутствия роста доходов.

Согласно еженедельному опросу ВЦИОМа, с августа нынешнего года рейтинги одобрения и доверия президенту России Владимиру Путину показывают небольшой рост. 66,5% респондентов заявили, что одобряют деятельность президента. Опрос проводился в период с 7 по 13 октября. Согласно опросу, в период с 5 по 11 августа этот показатель составлял 63,2%. Недовольных стало чуть меньше: открыто не одобряют деятельность президента 25,3% опрошенных. На 11 августа таких было 28,2%.

Уровень одобрения деятельности председателя правительства Дмитрия Медведева составляет 38,8%, с начала августа он показал меньший рост — на 0,8 п.п. А вот одобрение деятельности правительства в целом выросло чуть больше. В начале августа этот показатель составлял 41,2%, согласно последнему опросу — 43,4%.

Небольшой рост также демонстрируют и рейтинги доверия. На вопрос о доверии Владимиру Путину 73,3% опрошенных ответили положительно.

В августе, согласно данным ВЦИОМа, такой ответ выбрали 70,3% респондентов. На втором месте Дмитрий Медведев, ему доверяют 40,2%. При этом недоверие господину Медведеву высказали 54,3%.

В случаях лидеров ЛДПР, КПРФ и «Справедливой России» Владимира Жириновского (ему доверяют 36,8%), Геннадия Зюганова (35,2%) и Сергея Миронова (27,2%) показатели недоверия также превышают доверие.

ВЦИОМ также раз в месяц замеряет доверие к политикам путем открытого опроса — респонденты могут назвать любую фамилию при ответе на вопрос: «Кому вы доверяете, а кому не доверили бы решение важных государственных вопросов?» По этому показателю Владимир Путин не демонстрируют рост: в мае нынешнего года его фамилию назвали 31,8% опрошенных. Сейчас это значение составляет 31,5%, а в августе равнялось 30,6%. Впрочем, президент по-прежнему на первом месте. Вторая позиция у министра обороны Сергея Шойгу — 14,1%. После него идут глава МИД Сергей Лавров (11,3%), Владимир Жириновский (8,5%) и Дмитрий Медведев (7,6%).

Электоральный рейтинг «Единой России» с начала августа не претерпевает сильных изменений. Сейчас он составляет 33,7%, а в начале августа составлял 33%.

Рейтинги власти серьезно снизились после пенсионной реформы. Например, рейтинг одобрения деятельности президента в мае прошлого года, сразу после выборов, превышал 80%.

Максимально за время он опускался до 32,2% на второй неделе сентября.

Ранее “Ъ” писал об исследовании доверия политикам «Левада-центра»: социологи отмечали, что доверие Владимиру Путину упало после пенсионной реформы и с тех пор так и не восстановилось. Так, по данным «Левада-центра», в ноябре 2017 года о доверии Путину заявляли 59% опрошенных, а в сентябре текущего года этот показатель составил 39%.

Руководитель практики политического анализа и консультирования ВЦИОМа Михаил Мамонов отмечает, что динамика уровня одобрения деятельности президента России в течение года положительная. В январе показатель составлял 62%. Социолог также отмечает, что последние две недели фиксируется положительная динамика и по показателю доверия главе государства. Господин Мамонов считает, что одним из наиболее вероятных объяснений данных тенденций является «рефлексируемое россиянами повышение внимания главы государства к внутриполитическим вопросам». По словам эксперта, в январе 2019 года равная доля россиян (по 44%) положительно и отрицательно оценивали внимание главы государства к внутренней ситуации. К настоящему моменту группа положительной оценки выросла до 49,2%. «Все это — реакция россиян на участие президента в решении актуальных проблем населения, усилении контроля за деятельностью органов власти и их руководителей»,— считает господин Мамонов.

Согласно ВЦИОМ, в августе 2019 года 58% опрошенных отмечали, что президент понимает реальную ситуацию и проблемы таких людей, как они. В сентябре этот показатель составил 62%. 34% респондентов в августе и 30% в сентябре заявили, что глава государства их проблем не понимает.

Политолог Алексей Макаркин считает, что позитивная динамика рейтингов президента объясняется тем, что россияне привыкли и адаптировались к текущей ситуации. При этом у людей есть потребность опираться на что-то, на какой-то институт, и в данном случае в качестве такой «опоры» граждане выбирают президента. Эксперт также обращает внимание, что сейчас такое отношение к президенту не влияет на доверие к другим институтам, как это было, например, в 2014 году. Будущее же положение дел, по мнению Макаркина, зависит от того, какая тенденция возобладает: рост недовольства ситуацией или запрос на стабильность. «Что возобладает, зависит от того, как будут развиваться события»,— заключает эксперт.

Андрей Винокуров