Под доверием Кремля

Администрация президента следит за тем, чтобы положительная динамика рейтингов губернаторов совпадала с изменениями аналогичных показателей у главы государства, утверждают источники “Ъ”. Эта мера должна предостеречь глав регионов от приписывания успехов себе и перекладывания проблем на федеральные власти. Эксперты считают, что через введение такого показателя Кремль напоминает главам регионов, что в их задачу входит поддержание высоких рейтингов доверия федеральной власти.

Администрация президента ввела для губернаторов KPI, которые учитывают разницу между рейтингами доверия губернатору и президенту. Об этом “Ъ” рассказал источник, знакомый с критериями эффективности для глав регионов. Значение KPI — среднее между рейтингом губернатора и уровнем доверия президенту в его регионе: например, если главе региона доверяют 60%, а президенту — 30%, то суммарное значение показателя будет менее 50%. Источник “Ъ” в администрации президента также подтверждает, что там следят за разницей в динамике рейтингов губернаторов и президента. По его словам, если рейтинги доверия главе РФ снижаются, а губернаторские — растут, это может означать, что глава региона приписывает все успехи себе, а проблемы списывает на деятельность федеральной власти: «У губернатора не должно быть соблазна пытаться набрать очки на том, чтобы подтопить федеральную власть». По словам источника, рассказавшего “Ъ” о KPI, такая же ситуация работает и с позитивными изменениями в регионе: например, если по поручению президента построена дорога, то губернатору стоит упомянуть об этом, а не приписывать заслуги себе. Собеседник “Ъ” утверждает, что такое поведение было характерно прежде всего для глав регионов, избравшихся от других партий,— например, для избранного в 2018 году главы Хабаровского края Сергея Фургала (ЛДПР).

По информации “Ъ”, при отслеживании рейтингов администрация президента в первую очередь ориентируется на «Георейтинг» фонда «Общественное мнение». Это исследование по всем регионам России, которое проводится раз в квартал: замеряются, в частности, показатели доверия губернаторам и президенту, а также уровень одобрения их деятельности. Доступ к результатам имеют только сотрудники администрации президента.

По словам источника, следить за разницей между трендами в рейтингах стали давно. На вопрос о том, много ли было случаев, когда популярность губернатора оказывалась выше президентской, собеседник “Ъ” отвечать не стал, заметив, что «в нашей стране случается разное».

Источник “Ъ”, близкий к Кремлю, рассказывает, что «нагружать» губернаторов заботой о президентских рейтингах стали после ряда непопулярных реформ 2018–2019 годов: пенсионной, мусорной и повышения НДС. До этого президент фактически сам «делился рейтингом» с главами регионов. Собеседник “Ъ” из экспертного сообщества в начале этого года упоминал, что губернаторы должны участвовать в перераспределении имиджевого ущерба в связи с пенсионной реформой.

В апреле этого года Владимир Путин утвердил своим указом 15 критериев эффективности работы региональных руководителей. Среди критериев есть и уровень доверия к власти. Администрация президента должна ежегодно отчитываться за эти показатели.

Глава ИСЭПИ Дмитрий Бадовский в разговоре с “Ъ” обратил внимание, что действительно в период принятия решения о повышении пенсионного возраста можно увидеть «классическую ситуацию» несовпадения динамики рейтингов. По данным «Левада-центра», еще в мае 2018 года рейтинг одобрения деятельности президента составлял 79%, к сентябрю он упал до 67%. В то же время общий рейтинг одобрения деятельности губернаторов в мае прошлого года составлял 59%, а к сентябрю упал лишь на один пункт. К октябрю этого года, по данным «Левада-центра», деятельность президента одобряют 68% респондентов, а деятельность губернаторов — 63%.

Другие источники “Ъ”, работающие с внутриполитическим блоком, не раз говорили, что администрация видит свою задачу в том, чтобы добиться позитивного тренда для рейтингов Владимира Путина. «Это дополнительный аппаратный сигнал губернаторам, что в их KPI входят рейтинги федеральной власти, в том числе и президента»,— считает политолог Дмитрий Бадовский. Исключение, по его мнению, должны составлять губернаторы, которые находятся в разгаре избирательной кампании. Источник “Ъ” утверждает, что в администрации президента учитывают стремление кандидата на выборах к повышению своего рейтинга. «KPI по разнице в рейтингах прежде всего важны для тех глав регионов, которые уже успели поработать пару лет»,— объясняет собеседник “Ъ”. Впрочем, два источника, близких к Кремлю, утверждают, что если губернатор перестарается, то это породит эффект завышенных ожиданий. По их словам, ситуация, когда рейтинг главы РФ ниже, чем у главы региона, наблюдается в Забайкальском крае, где губернатором в сентябре 2019 года был избран Александр Осипов.

Выработка четких критериев оценки работы того или иного губернатора началась еще в 2016 году с приходом в администрацию президента в качестве куратора внутриполитического блока Сергея Кириенко. Учитывалось и социально-экономическое развитие региона, взаимоотношение губернатора с региональными элитами, рейтинги главы РФ, признаки возможной коррупции. В первую очередь администрацию интересует динамика этих показателей. Нахождение в «красной зоне» хотя бы по одному из этих показателей означало попадание в зону риска; провал по двум и более показателям грозил увольнением. В дальнейшем KPI уточнялись и расширялись.

Андрей Винокуров