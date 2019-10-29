Мечта о реформах

Достигнуть национальных целей и значимых результатов в экономике только за счет нацпроектов не получится — для этого потребуются системные изменения, согласились вчера глава Минэкономики Максим Орешкин и глава Счетной палаты Алексей Кудрин на прошедшем в Санкт-Петербурге форуме «Стратегическое планирование в регионах и городах России». Обеспечить целевой экономический рост смогут только структурные изменения в госуправлении — большая интеграция нацпроектов с госпрограммами и повышение экономической самостоятельности регионов.

Нацпроекты не смогут обеспечить экономический рывок и достижение национальных целей. Для этого необходим более широкий круг мер структурно-институционального характера, заявил вчера глава Счетной палаты Алексей Кудрин в Санкт-Петербурге на форуме «Стратегическое планирование в регионах и городах России». Напомним, правительство рассчитывает на ускорение роста ВВП с 1,7% в 2020 году до 3,1% в 2021-м за счет гипотетического роста инвестиций. Однако, как отметил на форуме Алексей Кудрин, инвестиционных драйверов недостаточно (темпы роста инвестиций составили 0,6% в первом полугодии 2019 года при годовом плане в 5%) и рост экономики в 2020 году не превысит 1,5%, а в 2021 году — 2%. Впрочем, глава СП регулярно отмечает, что эти цифры — «наш потолок в условиях нынешнего качества государственного управления» (см. “Ъ” от 15 октября). Иллюстрируя сложность системы, господин Кудрин напомнил: майским указом Владимира Путина установлено девять национальных целей, «упакованных» в 13 нацпроектов и 76 федеральных проектов, которые включаются в 43 госпрограммы, причем показатели проектов размываются «по мере погружения в другой проектный уровень». По мнению главы СП, национальные цели требуют «реального проектного подхода» — пока же в нацпроектах наблюдается смешение проектного и процессного методов.

Глава Минэкономики Максим Орешкин, в свою очередь, сетовал на то, что бюджет до сих пор не вписан в проектную логику, а нацпроекты не интегрированы с госпрограммами — в результате эти документы де-факто дублируют друг друга. Минэкономики уже направило в Белый дом концепцию управления госпрограммами, которая объединит и переведет документы на единую цифровую платформу. «Согласовали проект с Минфином и Минцифры и надеемся утвердить его до конца года»,— поделился он. Вдобавок министр пожаловался на торможение исполнения нацпроектов запросами контрольных органов. «Мы закапываемся»,— признался он.

Реализация нацпроектов на региональном уровне, в свою очередь, осложняется тем, что установленные для субъектов РФ KPI не учитывают местные особенности, в том числе финансовые: власти на местах не понимают, как достичь поставленных им целей. Одновременно нацпроекты усилили централизацию власти за счет жесткого регламента их финансирования. «Трансферты (общая сумма средств, выделяемых центром регионам.— “Ъ”) не увеличились в текущем году, а… на нацпроекты увеличились более чем на 130 млрд руб., но они все связаны»,— констатировал Алексей Кудрин, отметив, что финансовое состояние государства позволяет предоставить регионам больше самостоятельности и это необходимо сделать для разгона экономики.

Впрочем, опубликованный вчера Минфином проект правки госпрограммы «Развитие федеративных отношений…» (основного документа, описывающего госполитику РФ в распределении федеральных трансфертов регионам), несмотря на рост бюджетных ассигнований на эти цели, идей повышения региональной экономической самостоятельности не содержит, а лишь уточняет критерии оценки выполнения ими планов финансового ведомства.

Диана Галиева