«Помощнику Москвы» включили таймер

Мэрия Москвы разработала новую версию приложения «Помощник Москвы», используемого гражданами для фиксации нарушений парковки. Новый «софт» понадобился в связи с озвученной позицией Верховного суда: подобные приложения не являются средством автоматической фиксации нарушений, так как в них используются личные телефоны граждан. Теперь в «Помощник» встроены таймеры, автоматическое определение видов нарушений и другие функции. Также мэрия сертифицировала программу в качестве средства автоматической фиксации в ряде институтов и Росстандарте. Опрошенные “Ъ” эксперты считают, что принятые меры по-прежнему не делают «Помощник Москвы» автоматической камерой.

О том, что в Appstore и Googleplay доступна новая версия «Помощника Москвы», “Ъ” рассказали в пресс-службе департамента транспорта Москвы. Новое приложение «разработано с учетом пожеланий пользователей и рекомендаций постановления Верховного суда РФ №20 от 25 июня 2019 года», пояснили в ведомстве.

Напомним, что «Помощник Москвы» — это приложение, которое ставится на мобильный телефон гражданина, позволяя ему фотографировать чужие автомобили, которые, как он считает, нарушают правила парковки. Фото отправляются в центр обработки данных, по итогам автовладельцам приходят штрафы от МАДИ, АМПП, ГИБДД за различные нарушения. «Помощником» пользуются более 400 тыс. москвичей. Подобная практика вызывает негативную реакцию среди автомобилистов. 26 июня Верховный суд постановлением пленума разъяснил: если съемка нарушений ведется с помощью телефона, видеокамеры, видеорегистратора, то автоматической фиксацией это не считается. В этом случае нельзя отправить автовладельцу «письмо счастья», как со стационарной камеры.

Снимок или видеоролик должен быть рассмотрен ГИБДД (или другим органом власти), собственника авто должны вызвать на разбирательство, выяснить, кто был за рулем.

После выхода документа ряд СМИ сообщали, что фиксация нарушений с помощью «Помощника» фактически была парализована,— снимки отправлялись, но постановления не выносились. Это “Ъ” подтвердил источник, знакомый с ситуацией. Официального подтверждения или опровержения от департамента транспорта не поступало до этого момента.

«Теперь "Помощник Москвы" еще более автоматизирован,— рассказали “Ъ” в департаменте.— Переходы между этапами фиксаций управляются таймерами, и переход от распознавания номера автомобиля к фотографии, а потом к съемке видео происходит автоматически без касания экрана пользователем». Используя данные геолокации и заранее размеченных зон на карте, приложение само определяет, какие виды нарушений можно зафиксировать в конкретном месте. Кроме того, фиксация нарушения начинается только в том случае, если камера находится в стационарном положении, и автомобиль нарушителя попадает в поле ее обзора.

Новая версия «Помощника» прошла дополнительную сертификацию во Всероссийском научно-исследовательском институте метрологической службы, Всероссийском научно-исследовательском институте физико-технических и радиотехнических измерений, Росстандарте. «Обновлены все необходимые сертификаты, свидетельства и методики, подтверждающие работу приложения в автоматическом режиме, в том числе проведена поверка средства измерения устройства синхронизации частоты и времени метроном»,— рассказали в департаменте. Теперь, считают там, «Помощник» считается законным и «полностью соответствует требованиям КоАП».

Подобные доработки не делают «Помощник Москвы» средством автоматической фиксации нарушений, считают опрошенные “Ъ” эксперты.

«Имеет значение лишь то, куда и кем направляется видеоискатель камеры,— пояснила юрист, эксперт по безопасности движения Катерина Соловьева.— Если камеру наводит человек, сам решая, какую машину сфотографировать, а какую нет, то ни при каких условиях это не может быть автоматической фиксацией. На этом можно поставить точку в вопросе. Автофиксация — это когда камера сама фиксирует весь поток дорожных событий, попадающих к ней в объектив». «Согласно действующему ГОСТу, автоматический режим означает не только автоматическую фиксацию, но и выявление фиксируемого события без какого-либо участия человека,— добавляет эксперт по дорожным камерам Григорий Шухман.— Кроме того, измерения координат при надзоре за движением относятся к сфере государственного регулирования, а это, в свою очередь, требует применения средств их измерения утвержденного типа с поверкой. Частные мобильные устройства и смартфонов граждан таковыми не являются».

Иван Буранов