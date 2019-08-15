Штрафы за стоянку на газоне отменяют

Мосгорсуд начал отменять штрафы, вынесенные в отношении граждан и юрлиц с помощью приложения «Помощник Москвы». Суммы достигают 300 тыс. руб. Суды ссылаются на недавно принятое постановление пленума Верховного суда: нельзя присылать автовладельцу «письмо счастья» без составления протокола и вызова собственника машины, если фотография сделана с помощью телефона.

В картотеке Мосгорсуда появились первые судебные решения об отмене штрафов, вынесенных посредством «Помощника Москвы». Это приложение, позволяющее гражданам фотографировать машины, чтобы впоследствии автовладельцев оштрафовали.

22 июля судья Мосгорсуда Александр Павлов рассматривал жалобу компании «Газелькин» (грузовое такси) о штрафе в 300 тыс. руб. за стоянку транспортного средства на газоне. Постановление было оформлено 18 февраля Московской административной дорожной инспекцией (МАДИ) на основе фотографии, которую прислал гражданин через «Помощника Москвы». Автовладельца в МАДИ не вызывали, протокол не составляли, постановление выносилось в упрощенном порядке по аналогии со штрафами со стационарных камер. Симоновский районный суд подтвердил в первой инстанции законность постановления, но Александр Павлов штраф отменил, поскольку МАДИ не представила доказательств, что «Помощник Москвы» работал в автоматическом режиме, а значит, применение упрощенного порядка незаконно.

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По аналогичной схеме в начале августа Мосгорсуд отменил штрафы, вынесенные в отношении Парамоновой Б. Б. (5 тыс. руб. за стоянку на газоне), а также компаний «Абсолют», «Скай Такси» и подмосковного ГКУ «Мособллес» (штрафы по 300 тыс. руб. каждый).

Во всех случаях Мосгорсуд ссылается на постановление пленума Верховного суда от 20 июня, о котором “Ъ” уже рассказывал. Верховный суд (ВС) тогда разъяснил: если нарушение правил стоянки снято на камеру смартфона, то нельзя применять к автовладельцу упрощенный порядок привлечения к ответственности.

«Письмо счастья» можно присылать, если камера стационарная или мобильная в машине, работающей на конкретном маршруте (например, «Паркон» или «Паркрайт»).

Разъяснение, данное ВС, эксперты с самого начала расценили как угрозу «Помощнику Москвы». Приложение применяется в Москве с 2015 года и позволяет фиксировать нарушения правил парковки. Им пользуются более 430 тыс. человек, за три года с его помощью вынесли более 800 тыс. постановлений. Жителям подобная практика не нравится, поскольку «охотники» за нарушениями получают от мэрии разного рода вознаграждения, а компании, у которых большой парк авто, несут убытки в связи со штрафом в 300 тыс. руб. за каждое транспортное средство для юрлиц (ст. 8.25 КоАП Москвы).

В лизинговой компании «АЛД Автомотив» (владеет более чем 20 тыс. автомобилей) “Ъ” рассказали, что летом получают ежемесячно по 15–20 штрафов за стоянку транспортных средств на газоне, а в 2018–2019 годах получили в общей сложности 170 таких постановлений. Но после выхода постановления пленума ВС штрафы приходить перестали. «Попытки обжаловать штрафы, вынесенные до выхода постановления, в МАДИ, в районных судах не увенчались успехом,— поясняет руководитель департамента по связям с государственными органами и правовой поддержке "АЛД Автомотив" Алла Иванова.— Штрафы остались в силе. Мы уже направили жалобы в Мосгорсуд, рассмотрение будет в ближайшее время».

Мосгорсуд не стал проверять, мог ли человек повлиять на фиксацию нарушений с использованием «Помощника Москвы», обращает внимание юрист Общества защиты прав автомобилистов Равиль Ахметжанов, ограничившись формулировкой, что автоматический режим работы не был доказан.

«Так можно отменить любое постановление из выносимых сегодня с помощью автоматических камер,— говорит господин Ахметжанов.— Это не особо фатально для органов, которые могут представить дополнительные сведения, если их истребует суд».





По мнению господина Ахметжанова, судебные решения говорят о начале «диалога между ветвями власти о том, как минимизировать споры о правомерности использования средств фиксации правонарушений». «Такой диалог, в свою очередь, указывает на недостатки в регулировании деятельности по выявлению правонарушений со стороны федеральных властей, как исполнительной, так и законодательной»,— считает эксперт.

«Случаи обращений по возврату оплаченных ранее и отмененных судом штрафов единичны, как и по всем остальным постановлениям,— прокомментировали “Ъ” решения Мосгорсуда в МАДИ.— Возврат средств по ним происходит в обычном порядке». В инспекции напомнили, что в начале августа вышла новая версия «Помощника Москвы», разработанная с учетом рекомендаций ВС. В ней процесс фиксации нарушений более автоматизирован, чем раньше. «Также были обновлены все необходимые сертификаты, свидетельства и методики, подтверждающие работу специального мобильного приложения в автоматическом режиме,— утверждают в МАДИ.— Работа программно-аппаратного комплекса "Помощник Москвы" полностью соответствует КоАП РФ».

«Новая, более автоматизированная версия "Помощника" согласовывалась с судами. Возможность отменить штрафы, выписанные после обновления приложения, ничтожно мала»,— говорит источник “Ъ” в правительстве Москвы.

Иван Буранов