ГИБДД отказалась от фотографий нарушений, сделанных с помощью «Помощника Москвы»

Госавтоинспекция больше не использует в правоприменительной практике фотографии, сделанные с помощью приложения «Помощник Москвы». Об этом говорится в ответе МВД России эксперту по фотовидеофиксации Григорию Шухману (есть у “Ъ”).

Программно-аппаратный комплекс «Помощник Москвы» (ПАК ПМ) применяется в Москве в 2015 года: с помощью приложения граждане фотографируют нарушителей и отсылают фото в Московскую административную дорожную инспекцию (стоянка по запрещающим знаком или на газоне) или в ГИБДД (стоянка на тротуаре, остановке или на переходе). Штрафные «письма» отсылаются автовладельцам по почте. В июне 2019 года Верховный суд (ВС) пояснил: ПАК ПМ нельзя применять в таком режиме, это не автоматическая камера. В августе Московские власти обновили приложение, заявив, что оно полностью соответствует позиции ВС. Господин Шухман обратился в МВД, где заявили, что после разъяснений ВС фотографии с «Помощника» не применяют.

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