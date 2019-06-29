Верховный суд не взял трубку

Столичные власти начали «консультации с правоохранительными и судебными органами» в связи с опубликованным постановлением пленума Верховного суда РФ (ВС). ВС, в частности, разъяснил, что в рамках автоматической фиксации нарушений ПДД камера должна быть установлена стационарно или на автомобиле. Съемка на телефон таким условиям не отвечает. Разъяснения суда, говорят опрошенные “Ъ” юристы, могут быть использованы при обжаловании штрафов за неправильную парковку, вынесенных с помощью приложения «Помощник Москвы»: граждане, используя программу, фотографируют нарушителей, отсылая снимки в мэрию. С помощью мобильного приложения, выпущенного столичными властями, вынесено уже более 800 тыс. штрафных постановлений.

Департамент транспорта Москвы начал «консультации с правоохранительными и судебными органами» по вопросу использования приложения «Помощник Москвы» «с учетом позиции Верховного суда», рассказали “Ъ” в ведомстве. Речь идет о постановлении пленума ВС, опубликованном 26 июня. ВС разъяснил нижестоящим судам, как применять положения 12-й главы КоАП России (санкции за нарушения ПДД). Один из пунктов касается фиксации нарушений в автоматическом режиме, после чего штраф отсылается «письмом счастья» автовладельцу. Для этого камера должна быть установлена стационарно либо на транспортном средстве, движущемся по «утвержденному маршруту», отмечает ВС. Комплекс должен работать без «воздействия на него человека» — фиксируются все нарушения, попавшие в объектив. Если условия не выполняются, например съемка ведется с помощью телефона, автофиксацией это не считается. В этом случае должен действовать стандартный порядок привлечения к ответственности.

То есть после изучения снимка или видеоролика сотрудники ГИБДД (или другого органа власти) должны вызвать собственника автомобиля для выяснения, кто был за рулем и других обстоятельств дела.

Программа «Помощник Москвы» существует с 2015 года: граждане ставят ее на телефоны, снимают припаркованные с нарушением правил машины и отсылают снимки в мэрию. Городские власти считают это автоматической фиксацией, высылая «письма счастья». «Охотникам» за нарушителями начисляются баллы, на которые можно купить рюкзаки, чехлы для смартфонов и т. д. За три года с помощью программы вынесено более 800 тыс. штрафов (штраф 3–5 тыс. руб. за парковку на газоне для физлиц и 300 тыс. руб.— для юрлиц). Некоторые граждане пытались в судах добиться признания незаконным применение «Помощника Москвы», но безуспешно.

Адвокат движения «Свобода выбора» Сергей Радько считает, что постановление пленума ВС ставит «Помощника» «вне закона», поскольку работа программы основана «исключительно на использовании телефонов». Эксперт по системам фотовидеофиксации Григорий Шухман обращает внимание, что «Помощник Москвы» не утвержден как средство измерения в приказе Росстандарта №1384. Текст постановления свидетельствует, что использование приложения не является способом автоматической фиксации, подтвердила “Ъ” юрист, эксперт по безопасности движения Катерина Соловьева. «Автофиксация вводилась для исключения человеческого фактора — чтобы нельзя было договориться с инспектором на месте,— пояснила она.— Потому что автоматика выделяет все автомобили из потока, фиксируя всех нарушителей беспристрастно, а человек с планшетом или телефоном действует уже избирательно». Адвокат Дмитрий Сухов, защищающий права одного из автовладельцев, оштрафованного с помощью «Помощника Москвы» в сентябре 2018 года, уже планирует обжаловать постановление в Мосгорсуде на основании постановления пленума ВС.

«Мы не считаем практику использования переносных устройств незаконной,— заявили “Ъ” в департаменте транспорта Москвы.— Исключить возможность для москвичей самим навести порядок около своего дома считаем неверным. "Помощник Москвы" имеет весь необходимый комплект сертификатов, поверок и документации, позволяющей использовать его в качестве средства автоматической фото- и видеофиксации. Сформирована положительная судебная практика (более 40 положительных решений суда). Это полностью исключает возможность неточных данных».

Иван Буранов