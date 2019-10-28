Собянин: правоохранители предотвратили «тяжелые последствия» акций протеста

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что прошедшие в столице летом несанкционированные митинги «привели к серьезным проблемам» на улицах города. Избежать эскалации ситуации удалось благодаря действиям сотрудников правоохранительных органов, считает московский мэр.

Организаторы митингов в Москве хотели «довести их до критической черты», сказал Сергей Собянин на общегородском совещании по профилактике правонарушений. Столичный мэр напомнил, что в этом году массовые беспорядки начались в нескольких странах. В качестве примера он привел Гонконг, Париж, Барселону, а также вспомнил киевский Майдан.

«То, что они (несанкционированные акции в Москве.— “Ъ”) не переросли в тяжелые последствия, какие мы видим в других городах мира, это не заслуга их организаторов — наоборот, они хотели эскалировать эти события и довести их до критической черты,— то заслуга правоохранительных органов, которые обеспечили порядок на московских улицах»,— сказал мэр на общегородском совещании по профилактике правонарушений (цитата по «Интерфаксу»).

Летом в столице прошли акции протеста за допуск незарегистрированных кандидатов на выборы в Мосгордуму и против политических репрессий. Были задержаны более двух тысяч человек, нескольких приговорили к реальным срокам по различным обвинениям.

Подробнее о протестах в Москве и их последствиях читайте в материалах “Ъ”.