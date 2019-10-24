Гонконг своих не сдает

Правительство Гонконга отозвало из парламента законопроект об экстрадиции, ставший причиной многомесячных протестов в бывшей британской колонии, имеющей статус Специального административного района Китая. Выполнение главного требования митингующих стало первой серьезной победой внесистемной оппозиции Гонконга, начавшей борьбу с политической, экономической и культурной экспансией Китая еще пять лет назад, в ходе «революции зонтиков» 2014 года. Впрочем, по мнению опрошенных “Ъ” экспертов, отзыв скандального законопроекта сулит лишь передышку в противостоянии властей и оппозиции. Формула «одна страна, две системы», положенная в основу отношений Гонконга с КНР, перестает работать, грозя «финансовой воронке Азии» новыми потрясениями.

Экстрадиция отменяется, протесты — нет

О том, что власти Гонконга официально отзывают из Законодательного совета законопроект об экстрадиции, ставший причиной самых массовых беспорядков в истории бывшей британской колонии, заявил в среду министр по вопросам безопасности местной администрации Джон Ли.

Обращаясь к парламентариям, Джон Ли признал, что законопроект об экстрадиции вызывал «протесты в обществе», в связи с чем и был отозван. Впрочем, при этом он отказался отвечать на вопросы депутатов от оппозиции, пытавшихся выяснить, намерены ли власти выполнить и другие требования протестующих. Участники протестов также добиваются создания независимой комиссии для расследования действий полиции, а кроме того требуют амнистии арестованных в ходе протестов, введения в Гонконге всеобщего избирательного права и отставки непопулярной главы местной администрации Кэрри Лам.

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Решение устранить главный раздражитель в обществе власти Гонконга приняли после очередных протестов, охвативших мегаполис в минувшее воскресенье. Для их разгона полиция использовала слезоточивый газ и распыляла синюю краску из водометов, случайно облив чернилами даже ворота главной мечети Гонконга. В связи с инцидентом Кэрри Лам пришлось посетить мечеть и принести извинения главному имаму.

Между тем, пойдя на уступку оппозиции по одному вопросу, власти, судя по всему, не намерены выполнять их остальные требования.

Вызвавшая широкий резонанс публикация в газете Financial Times, сообщившей, что Пекин якобы намерен отправить в отставку Кэрри Лам, в среду была дезавуирована китайским МИДом. «Это опрометчивые политические слухи. Центральное правительство будет оказывать твердую поддержку Кэрри Лам и гонконгской администрации и содействовать тому, чтобы власти Специального административного района путем законных мер как можно скорее восстановили порядок»,— заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

В итоге жест примирения со стороны гонконгской администрации не охладил страсти. Появившиеся в среду в соцсетях комментарии активистов протестного движения свидетельствуют о том, что они восприняли отзыв законопроекта об экстрадиции исключительно как тактический маневр администрации Кэрри Лам и намерены продолжать борьбу.

«Протесты в Гонконге не утихают уже пять месяцев, и затрагивают многие болевые точки. Поэтому не следует думать, что это решение позволит властям взять ситуацию под контроль. Администрация Кэрри Лам упустила момент для того, чтобы договориться, и ситуация прошла точку невозврата — протесты в Гонконге будут только нарастать»,— пояснил “Ъ” независимый гонконгский эксперт, основатель компании Brianstorm Content Solutions Брайан Ен. «Несмотря на то что за пределами Гонконга эти выступления рассматриваются в значительной степени как знак несогласия с возможностью экстрадиции его жителей в материковый Китай, эта история — лишь вершина айсберга. Это проявление все большей напряженности в Гонконге, вызванной как фундаментальным противоречием между Пекином и движением за сохранение местной идентичности, так и нарастающими социально-экономическими проблемами Гонконга»,— говорит Брайан Ен.

Одна страна, две конфликтных системы

Решение властей Гонконга отозвать законопроект об экстрадиции было обнародовано в тот же день, когда из местной тюрьмы вышел на свободу человек, история которого и стала триггером самого серьезного кризиса в истории Специального административного района Китая.

20-летний гонконгский студент Чэнь Тунцзя, подозреваемый в убийстве своей беременной подруги, совершенном в феврале прошлого года во время поездки на Тайвань, отбывал 18-месячный срок за финансовые махинации. В связи с тем, что между Тайванем и Гонконгом нет соглашения об экстрадиции, депортировать Чэнь Тунцзя после убийства так и не удалось. В итоге он был осужден не на Тайване, а в Гонконге, и по другой статье — не за убийство, а за использование кредитной карты, которую он забрал у своей подруги.

Выйдя в среду на свободу, Чэнь Тунцзя принес извинения семье убитой и выразил готовность добровольно сдаться властям Тайваня. Однако тайваньская сторона отклонила это предложение, сославшись на отсутствие законодательной базы.

Между тем дело Чэнь Тунцзя в свое время и подтолкнуло правительство Гонконга к тому, чтобы инициировать внесение поправок в уже действующий «Закон о подозреваемых преступниках, находящихся в бегах».

Законопроект должен был позволить местным властям выдавать подозреваемых в совершении преступлений другим территориям, с которыми у Гонконга нет соглашения об экстрадиции, в том числе в материковый Китай. Однако уже 16 июня в знак протеста на улицы Гонконга, население которого составляет всего 7,5 миллионов, вышли два миллиона человек.

Еще пять лет назад служивший одним из мировых эталонов стабильности, Гонконг превратился в арену непрекращающихся побоищ. По своей массовости и ожесточенности выступления этого года затмили предыдущие протесты — «революцию зонтиков», начавшуюся в 2014 году и возобновившуюся после того, как власти КНР осенью 2016 года не допустили ряд гражданских активистов к участию в выборах в парламент.

«Появление законопроекта об экстрадиции было обусловлено необходимостью совершенствования уголовного законодательства. Однако у этой истории быстро появилась политическая составляющая. Жители бывшей британской колонии решили не допустить принятия закона, который позволял бы экстрадировать их в КНР, где нет независимого правосудия»,— пояснил “Ъ” директор Центра комплексного китаеведения МГИМО МИД РФ Алексей Воскресенский. По мнению эксперта, антикитайские настроения подогревает и меняющийся не в пользу Гонконга баланс в его отношениях с материковым Китаем. Китай оказался способным создать экономическую модель, успешно конкурирующую с Гонконгом, который уже не выглядит таким лидером, как раньше. «Ухудшение ситуации в проигрывающем соревнование Гонконге создает образ внешнего врага. Этим врагом в глазах многих становится Китай. В итоге формула "одна страна, две системы", положенная в основу отношений Гонконга с КНР после его перехода под юрисдикцию Пекина, перестает работать, грозя новыми потрясениями»,— резюмирует эксперт.

Сергей Строкань