Адвокат Голунова пожаловался в суд на бездействие следствия

Адвокат Сергей Бадамшин подал в суд жалобу из-за бездействия следствия по делу его подзащитного, журналиста «Медузы» Ивана Голунова. Он был задержан в июне по подозрению в сбыте наркотиков. Арест журналиста получил общественный резонанс, после чего обвинения с него сняли. В отношении полицейских, проводивших задержание, начали проверку, несколько высокопоставленных сотрудников МВД были уволены.

В октябре стало известно, что подполковника Олега Шачнева, руководившего расследованием дела журналиста, вместе со всей следственной группой перебросили на «московское дело». Как считает господин Бадамшин, это свидетельствует, что «дело Голунова перестало интересовать» СКР.

«Проверка сообщения о преступлении в отношении Голунова в рамках переданного из ГСУ ГУ МВД России по Москве уголовного дела с материалами служебной проверки заволокичены и не привели к возбуждению уголовного дела в отношении полицейских»,— рассказал ТАСС адвокат.

Он просит суд признать незаконными бездействие следствия и обязать СКР устранить нарушения. В частности, защита утверждает, что Олег Шачнев не уведомил Ивана Голунова и его адвокатов о передаче из МВД в СКР сообщения о преступлении в отношении журналиста. Также защиту не ознакомили с материалами проверки полицейских, а по ее итогам не было возбуждено уголовное дело.

Ранее защита Ивана Голунова также пожаловалась на бездействие Главного управления СКР в Генпрокуратуру и попросила передать материалы дела в ФСБ. Сергей Бадамшин пояснил, что обращение в Генпрокуратуру было обусловлено волокитой и бездействием сотрудников СКР на протяжении нескольких месяцев.

О реакции МВД на дело журналиста — в материале “Ъ” «Владимир Колокольцев наращивает собственную безопасность».

Как СКР вел проверку отношении сзадержавших Ивана Голунова полицейских, читайте в публикации “Ъ”.