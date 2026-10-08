Экс-глава Apple Тим Кук продал пакет акций компании почти на $64 млн
08.10.2026, 04:23
Бывший генеральный директор Apple Тим Кук продал почти 192 тыс. акций компании примерно за $64 млн, следует из данных Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC).
Сделка состоялась 2 октября четырьмя траншами по цене от $331,44 до $333,94 за акцию. Продажа была плановой и проходила в рамках торгового плана, принятого топ-менеджером 28 мая.
Предварительно господину Куку начислили более 374,5 тыс. ценных бумаг по программе вознаграждения RSU (Restricted Stock Units — ограниченные акции, передаваемые сотрудникам при выполнении определенных условий) за финансовые показатели компании. Сейчас исполнительный председатель совета директоров Apple владеет около 3,24 млн акций корпорации.
Параллельно ценные бумаги продал новый генеральный директор Apple Джон Тернус, сменивший Тима Кука на этом посту 1 сентября. В рамках аналогичного заранее утвержденного плана господин Тернус реализовал более 25,4 тыс. акций на сумму около $8,46 млн после получения пакета RSU.