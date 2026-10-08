Число пострадавших при нападении в техникуме в Польше выросло до девяти

Самого нападавшего — 19-летнего ученика выпускного класса Якуба З. — задержали неподалеку от школы со ссадинами и ранениями, которые он нанес себе сам. Ранее юноша попадал в поле зрения полиции из-за наркотиков и находился под наблюдением специалистов.