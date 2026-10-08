Число пострадавших при нападении в техникуме в Польше выросло до девяти
08.10.2026, 04:59
Число пострадавших при нападении студента с ножом на однокурсников в техникуме в городе Остроленка в Польше увеличилось до девяти. Об этом сообщила пресс-секретарь окружной прокуратуры Эльжбета Лукасевич.
«Среди девяти пострадавших есть один тяжело раненый человек»,— рассказала пресс-секретарь (цитата по Polish Press Agency). Среди раненых — пятеро учащихся, двое учителей и двое прохожих, на которых нападавший напал во время бегства. Жизни пострадавших ничто не угрожает.
Самого нападавшего — 19-летнего ученика выпускного класса Якуба З. — задержали неподалеку от школы со ссадинами и ранениями, которые он нанес себе сам. Ранее юноша попадал в поле зрения полиции из-за наркотиков и находился под наблюдением специалистов.
Помимо ножа, злоумышленник занес в здание самодельное взрывное устройство. Как сообщил национальный прокурор Дариуш Корнелюк, в компьютерном классе из рюкзака нападавшего пошел дым. Детонацию удалось предотвратить благодаря учительнице и ученикам, которые выбросили рюкзак в окно.