«Интерфакс»: расследование дела Голунова затянулось из-за занятости следователей в «московском деле»

Расследование обстоятельств задержания журналиста Ивана Голунова затормозилось из-за того, что следственную группу привлекли к делу о массовых беспорядках 27 июля в Москве, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник. В Следственном комитете России пока никак не прокомментировали эту информацию.

По словам источника агентства, расследованием дела журналиста руководил подполковник Олег Шачнев. В августе его вместе со всей следственной группой якобы перебросили на дело, возбужденное после несанкционированных протестных акций в столице. «Поэтому расследование так называемого дела Голунова начало тормозить, следственные действия почти не ведутся»,— утверждает собеседник агентства.

Ивана Голунова задержали в июне по подозрению в сбыте наркотиков. Сам журналист говорил, что наркотики ему подбросили, в его защиту выступили многие коллеги и представители общественности. В итоге следствие освободило Ивана Голунова от уголовной ответственности, не найдя доказательств его вины. Были уволены два генерала полиции и несколько полицейских.

Акции протеста в Москве проходили этим летом, их участники выступали за допуск незарегистрированных кандидатов на выборы в Мосгордуму и против политических репрессий. На акциях задержали более 2 тыс. человек. Нескольких из них уже приговорили к реальным срокам по различным обвинениям.

Подробнее о протестах в Москве и их последствиях — в материалах “Ъ”.

О том, как участники расследования дела Ивана Голунова пытаются восстановиться в полиции, читайте в публикации “Ъ”.