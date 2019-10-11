Защита Голунова попросила Генпрокуратуру передать дело в ФСБ

Защита журналиста Ивана Голунова обратилась в Генпрокуратуру с жалобой на бездействие Главного управления Следственного комитета России (СКР) и с просьбой передать материалы дела в Федеральную службу безопасности (ФСБ), сообщил «Интерфаксу» адвокат Сергей Бадамшин. СКР расследует действия сотрудников полиции, участвовавших в задержании журналиста и якобы подбросивших ему наркотики.

«В обращении мы просим для объективного и более эффективного расследования передать материалы дела для дальнейшей проверки и принятия процессуального решения в Управление "М" ФСБ России»,— прокомментировал обращение господин Бадамшин. По его словам, обращение в Генпрокуратуру обусловлено волокитой и бездействием сотрудников СКР на протяжении нескольких месяцев.

Напомним, журналист «Медузы» был задержан в июне по подозрению в сбыте наркотиков. После того как арест журналиста получил широкий общественный резонанс, обвинения с Ивана Голунова были сняты, а в отношении полицейских, проводивших задержание, началась проверка. Несколько высокопоставленных сотрудников МВД были уволены. В начале октября Мосгорсуд отказал в восстановлении на службу участнику задержания журналиста.

О том, как в МВД отреагировали на дело журналиста,— в материале “Ъ” «Владимир Колокольцев наращивает собственную безопасность».

О том, как СКР вел проверку отношении сзадержавших Ивана Голунова полицейских, читайте в материале “Ъ”.