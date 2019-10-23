Индийцев вызывает Таймыр

«Роснефть» продолжает переговоры с правительством Индии о вхождении местных инвесторов в ее совместный мегапроект с Эдуардом Худайнатовым «Восток Ойл» стоимостью до 8,5 трлн руб. Но главным препятствием для предметного обсуждения сделки остается отсутствие у проекта льгот на 2,6 трлн руб., о которых глава «Роснефти» Игорь Сечин неоднократно просил президента Владимира Путина. Законопроект о льготах уже внесен в правительство и, как сообщил министр энергетики Александр Новак, согласован с Минфином «в рабочем порядке». В Минфине, впрочем, подчеркивают отсутствие окончательного решения, которое может быть принято на уровне вице-премьеров.

Министр нефти, природного газа и стали Индии Дхармендра Прадхан 22 октября обсудил с руководством «Роснефти» перспективы совместного участия в проекте «Восток Ойл», который «Роснефть» хочет реализовать вместе с «Нефтегазхолдингом» Эдуарда Худайнатова. Он включает крупнейшие месторождения Ванкорского кластера «Роснефти» (Ванкорское, Сузунское, Тагульское и Лодочное), ее участки на Таймыре и расположенное там Пайяхское месторождение «Нефтегазхолдинга». Источники “Ъ”, знакомые с ситуацией, сообщили, что размер доли индийских партнеров пока не обсуждался. «Ведомости» сообщали, что «Роснефть» думает о продаже миноритарной доли в «Восток Ойл» не выше 20%. Инвестиции в проект оцениваются в сумму до 8,5 трлн руб.

Индийские инвесторы уже участвуют в нескольких проектах «Роснефти». Так, ONGC Videsh, Oil India, Indian Oil Corporation и Bharat Petroresources принадлежит 49,9% АО «Ванкорнефть», которое разрабатывает Ванкорское месторождение. Другой консорциум — Oil India, Indian Oil Corporation и Bharat Petroresources — владеет 29,9% в «Таас-Юрях Нефтегазодобыче» (владеет лицензиями на участки Центрального блока Среднеботуобинского месторождения и Курунгский лицензионный участок). В свою очередь «Роснефть», по неофициальным данным, намерена претендовать на госпакет в 53,3% акций второй по величине индийской компании Bharat Petroleum Corp. Ltd (BPCL). Консультант для продажи доли будет назначен в ноябре.

Собеседники “Ъ” напоминают, что основным препятствием в привлечении новых участников в «Восток Ойл» является неопределенность с предоставлением проекту льгот.

Как писал “Ъ”, Минвостокразвития на прошлой неделе внесло в правительство пакет законопроектов о поддержке инвесторов арктической зоны, один из которых обнуление НДПИ для новых проектов Ванкорского кластера «Роснефти», налоговый вычет по НДПИ для Ванкорского месторождения на сумму инвестиций и другие послабления на общую сумму 2,6 трлн руб. Именно о таком размере льгот для «Восток Ойл» в июле Владимира Путина просил глава «Роснефти» Игорь Сечин.

4,3 миллиарда долларов заплатили индийские компании ONGC,Oil India, Indian Oil Corporation и Bharat PetroResources за 49,9% Ванкорского месторождения

Министр энергетики Александр Новак 22 октября сообщил, что совместные предложения Минвостокразвития, Минэнерго и Минфина по стимулированию добычи в Арктике «согласованы в рабочем порядке». По его словам, правительство в ближайшее время проведет совещание по этой теме на уровне вице-премьеров. При этом, по данным “Ъ”, предложения по налоговым льготам для Арктики внесены в правительство с разногласиями с Минфином. Во вторник в министерстве “Ъ” пояснили, что «вопросы проработаны ведомствами на рабочем уровне, окончательное решение будет за вице-премьерами, на данный момент оно не принято».

Карен Дашьян из Advance Capital отмечает, что обсуждение перспектив участия индийской госкомпании в «Восток Ойл» является в большей степени политикой, чем бизнесом, с учетом отдаленности начала реальной разработки Арктики. Он сомневается, что сделка зайдет дальше широкого соглашения о стратегическом сотрудничестве. Индийские инвесторы, полагает эксперт, уже обожглись при вхождении в проект разработки Ванкорского месторождения, заплатив слишком дорого, и будут рассматривать новые проекты с большой осторожностью.

Ольга Мордюшенко