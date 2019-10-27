Еще три незарегистрированных лекарства привезут в Россию в ноябре

Три незарегистрированных в России препарата — «Диазепам», «Мидазолам» и «Фенобарбитал» — привезут в ноябре, сообщила директор благотворительного фонда «Дом с маяком» Лидия Мониава в Facebook. По ее словам, эти лекарства предназначаются только для детей.

«Что делать 18+ пациентам я не знаю, видимо продолжать покупать на черном рынке, рискуя уголовными делами, и ждать регистрации препаратов в России»,— написала госпожа Мониава.

Благотворительный фонд планирует открыть сбор средств на те лекарства, которые правительство закупать не стало из-за того, что они не относятся к третьему типу наркотических препаратов.

Накануне в Россию поступила первая партия «Фризиума» — противоэпилептического препарата. По словам директора «Дома с маяком», в страну пришло 7620 упаковок таблеток и капсул, которых хватит для 540 детей.

Широкое обсуждение поставок незарегистрированного лекарства в Россию началось после того, как несколько матерей больных детей задержали при получении посылок с «Фризиумом». Эти случаи вызвали общественный резонанс, позднее уголовные дела были закрыты. В сентябре премьер-министр России Дмитрий Медведев распорядился выделить 26 млн руб. на закупку не зарегистрированных в России лекарств для детей, страдающих хроническими заболеваниями и подписал распоряжение о закупке незарегистрированных лекарств. Позднее Минздрав по решению врачебных комиссий выдал разрешение на получение лекарства «Фризиум» 510 пациентам. Благотворительные фонды однако заявляли, что в этом препарате нуждаются более двух тысяч человек.

Какие рекомендации дал Минздрав по получению незарегистрированного лекарства — в материале “Ъ”.