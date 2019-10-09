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Минздрав выдал разрешения на «Фризиум» 510 пациентам

Министерство здравоохранения по решению врачебных комиссий выдало разрешение на получение лекарства «Фризиум» 510 пациентам, сообщила «Интерфаксу» директор департамента лекарственного обеспечения министерства Елена Максимкина. Благотворительные фонды заявляли, что этот не зарегистрированный в России препарат необходим более 2 тыс. человек.

«Была информация, что родители решали, что этот препарат требуется. Когда реально врачебная комиссия — не всегда подтверждалось» — так объяснила госпожа Максимкина, почему министерство выдало разрешения только 510 пациентам.

По словам директора департамента, производителя «закроют» нехватку преднизолона в России. Поставщики уже готовы передать 1,4 млн упаковок лекарства к концу 2019 года. Госпожа Максимкина заявила, что возобновить производство преднизолона готовы два производителя.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев распорядился выделить 26,128 млн руб. на закупку не зарегистрированных в РФ лекарств для детей, страдающих хроническими заболеваниями. Широкое обсуждение поставок таких лекарств началось после того, как в России задержали несколько матерей больных детей при получении посылок с «Фризиумом» из-за того, что препарат не внесен в Государственный реестр лекарственных средств. Позже уголовные дела были закрыты. В конце сентября премьер утвердил ввоз лекарств, которые не производятся в РФ.

Подробности — в материале “Ъ” «"Фризиум" получил инструкцию».

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