Первая партия «Фризиума» поступила в Россию

Первую партию противоэпилептического препарата «Фризиум» для более чем 500 детей привезли в Россию, сообщила директор благотворительного фонда «Дом с маяком» Лидия Мониава. По ее словам, нуждающиеся в лечении дети смогут получить препарат на следующей неделе.

«В Россию приехала первая партия “Фризиума” для 540 детей!!! В Москве “Фризиум” начнут выдавать детям в середине недели, в регионах в конце недели (время на доставку)»,— написала госпожа Мониава в Facebook. Она пояснила, что с пациентами, у которых оформлены заключение врачебной комиссии, будут связываться региональные больницы, поликлиники и другие учреждения здравоохранения. Препарат будут выдавать из расчета на три месяца. Лидия Мониава отметила, что информации о других незарегистрированных препаратах для лечения эпилепсии пока нет.

Напомним, в начале октября Министерство здравоохранения по решению врачебных комиссий выдало разрешение на получение лекарства «Фризиум» 510 пациентам. Благотворительные фонды заявляли, что этот не зарегистрированный в России препарат необходим более 2 тыс. человек.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев распорядился выделить 26 млн руб. на закупку не зарегистрированных в России лекарств для детей, страдающих хроническими заболеваниями. Широкое обсуждение поставок таких лекарств началось после того, как в России задержали несколько матерей больных детей при получении посылок с «Фризиумом» из-за того, что препарат не внесен в Государственный реестр лекарственных средств. Позже уголовные дела были закрыты. В конце сентября премьер утвердил ввоз лекарств, которые не производятся в РФ.

Подробности — в материале “Ъ” «Минздрав опубликовал рекомендации по получению незарегистрированных препаратов».