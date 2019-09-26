Медведев утвердил ввоз лекарств, которые не производятся в РФ

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжении о закупке и распределении между регионами 11 тыс. упаковок лекарств, которые не производятся в России. По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, первоначальная заявка была сформирована на 510 детей, а объем рассчитан на год, но если его будет недостаточно, правительство примет дополнительные меры. Согласно распоряжению, будет поставлено 1,7 тыс. и 1,4 тыс. упаковок раствора диазепама в разных дозировках; 2920 упаковок клобазама в капсулах и 4700 — в таблетках; 380 упаковок раствора мидазолама в четырех дозировках, а также 160 упаковок фенобарбитала в форме эликсира и десять упаковок — в форме раствора для инъекций.

В начале сентября премьер-министр России Дмитрий Медведев распорядился выделить 26,128 млн руб. на закупку незарегистрированных в РФ лекарств для детей, страдающих хроническими заболеваниями. Эти средства должны покрыть затраты «Московского эндокринного завода» на закупку, ввоз и распределение 11 270 упаковок психотропных препаратов.

«Сегодняшнее распоряжение, которое подписал председатель правительства, предполагает распределение тех самых 11 тыс. упаковок, которые были поименованы в первом распоряжении. Такое распределение сделано на основе заявок субъектов РФ», — сказала госпожа Голикова (цитата по ТАСС). Документ необходим для того, чтобы Московский эндокринный завод получил все необходимые разрешительные документы на ввоз указанных препаратов на территорию страны.

Госпожа Голикова пояснила, что если дети не попали в список, который был первоначально сформирован регионами, они не окажутся без поддержки — для них также будут выделяться лекарственные средства. Также правительство планирует провести работу с населением, чтобы объяснить, как и где можно получить лекарственные препараты. Московский эндокринный завод планирует завоз препаратов в октябре.

«Дополнительно скажу, что сейчас нами совместно с депутатами Государственной думы отрабатываются поправки в федеральное законодательство в соответствии с поручением председателя правительства, которые делают возможным осуществление такого рода закупок на постоянной основе, впредь до того момента, пока на территории Российской Федерации не будет налажено производство соответствующих лекарственных препаратов в тех формах, в которых нуждаются наши дети и других лекарственных препаратов, которых в принципе нет на сегодняшний день, как зарегистрированных на территории РФ»,— добавила она.

Напомним, широкое обсуждение поставок таких лекарств началось после того, как в России задержали несколько матерей больных детей при получении посылок с «Фризиумом», из-за того что препарат не внесен в Государственный реестр лекарственных средств. Позже уголовные дела были закрыты. В августе стало известно, что планируется закупка около 10 тыс. упаковок не зарегистрированных в России психотропных препаратов. Для ввоза разработаны поправки к закону об обращении лекарственных средств: препараты будут закупать по квоте, сформированной исходя из числа нуждающихся. В сентябре Департамент здравоохранения Москвы выпустил инструкцию по получению незарегистрированных в России психотропных препаратов для детей, в том числе «Фризиума».

Подробности — в материале “Ъ” «"Фризиум" получил инструкцию».