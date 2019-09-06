Правительство выделило 26 млн рублей на закупку незарегистрированных в РФ лекарств для детей

Премьер-министр России Дмитрий Медведев распорядился выделить 26,128 млн руб. на закупку незарегистрированных в РФ лекарств для детей, страдающих хроническими заболеваниями. Средства, выделенные из Резервного фонда правительства, должны покрыть затраты «Московского эндокринного завода» на закупку, ввоз и распределение 11 270 упаковок психотропных препаратов.

Согласно распоряжению, Минпромторг должен проконтролировать эффективное использование выделяемых средств и предоставить доклад до 1 февраля 2020 года.

«Это распоряжение также даст право уполномоченному к ввозу подобных препаратов Московскому эндокринному заводу оперативно закупить и поставить в Россию такие препараты, как диазепам, фенобарбитал, мидазолам в 10 лекарственных формах, которые у нас не производятся, а также клобазам»,— написал господин Медведев накануне на своей странице в «Вконтакте».

Напомним, ранее в России задержали несколько матерей больных детей при получении посылок с «Фризиумом», из-за того что препарат не внесен в Государственный реестр лекарственных средств. Оба случая получили широкую огласку, уголовные дела были закрыты.

В августе в секретариате вице-премьера РФ Татьяны Голиковой сообщили, что планируют закупить около 10 тыс. упаковок не зарегистрированных в России психотропных препаратов. Для ввоза разработаны поправки к закону об обращении лекарственных средств: препараты будут закупать по квоте, сформированной исходя из числа нуждающихся. В детском хосписе «Дом с маяком» пожаловались “Ъ” на проблему с определением числа нуждающихся: данные хосписа не совпадают с данными региональных Минздравов.

Подробнее об инициативе — в материале “Ъ” «”Мы очень рады, что пройдет хотя бы закупка этих 10 тыс. упаковок”».