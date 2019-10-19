Правительство предложило изменения в законопроект о значимых интернет-ресурсах

Правительство подготовило отзыв на законопроект о значимых интернет-ресурсах. Документом предлагается ограничить участие иностранцев в отношении голосующих акций на уровне 50% минус одна акция, сообщил “Ъ” источник в правительстве. С учетом замечаний правительство поддерживает законопроект.

«Официальный отзыв еще не поступил на данный момент. То, что правительство концептуально поддержало, это хорошие новости. Изначально многие в правительстве концепцию поддерживали, некоторые нет. Но 50%, или 80%, или что-то еще, будем обсуждать в формате рабочей группы и в рамках профильного комитета»,— заявил автор инициативы, депутат Госдумы Антон Горелкин.

Напомним, господин Горелкин предложил ограничить голосующие права для иностранных собственников крупных онлайн-сервисов 20% акций. Автор законодательной инициативы сказал, что это в первую очередь направлено в отношении «Яндекса». Гендиректор «Яндекса» в России Елена Бунина считает эту законодательную инициативу разрушительной.

Подробнее о законопроекте — в публикации “Ъ” «Онлайн-сервисам пересчитают голоса».