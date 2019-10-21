К акциям «Яндекса» вернулись проценты

Акции «Яндекса» за день выросли почти на 7%. Так рынок отреагировал на новости об изменении так называемого «законопроекта Горелкина». Из-за него полторы недели назад стоимость бумаг IT-гиганта рухнула на 17%. Правительство поддержало инициативу депутата Антона Горелкина об ограничении доли иностранцев в значимых онлайн-ресурсах, но потребовало доработать документ. Теперь доля зарубежных акционеров должна составить 50% минус одна акция. Первоначальный вариант предполагал порог в 20%. Благодаря отзыву правительства акции «Яндекса» на Московской бирже росли в моменте почти на 11%. «Яндекс» потянул за собой весь российский рынок — индекс РТС прибавил 0,5%, а рубль укреплялся к доллару на 5 коп.

Иностранные инвесторы снова поверили в российскую компанию, но неизвестно надолго ли, отмечает аналитик группы компаний «Финам» Леонид Делицын: «Все предыдущее падение акции отыграть не могут, однако, судя по результатам внебиржевых торгов в Штатах, настроения там оптимистические.

Что касается более значительного рывка, то игрокам рынка нужно некоторое время, чтобы “переварить” все происшедшее.

До сих пор они в основном видели перед собой замечательную высокотехнологичную российскую компанию “Яндекс”, которая растет и по выручке, и по прибыли. Теперь история стала сложнее: почему-то на индустрию обращает пристальное внимание государство. Оказалось, что есть акции двух классов — одни голосующие, другие не очень. Так что инвесторам предстоит все это переосмыслить, прежде чем они снова начнут активно покупать акции. Новость о 50%-ом ограничении иностранного капитала означает, что, во-первых, государство не будет полностью перекрывать доступ к ликвидности, то есть зарубежные инвесторы по-прежнему смогут покупать акции. Конечно, основные надежды на рост стоимости возлагаются именно на западных инвесторов, потому что российские более расчетливые и скупые, они хотят, чтобы компании платили дивиденды. И когда оказалось, что западный инвестор сможет выручать хотя бы в объеме 50% капитализации компании, это всех ободрило».

В Совете федерации тоже поддержали ограничение доли иностранцев до 50% в значимых интернет-ресурсах. А в правительстве автору документа предлагают прописать четкие критерии, по которым IT-компанию можно назвать «значимой». Акции «Яндекса», хотя и пошли вверх, но свое падение до конца не отыграли. И это вряд ли случится, если законопроект даже в смягченном варианте будет принят, полагает интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев: «Это хорошо, что есть видение ситуации со стороны правительства. Все настроены оптимистично, понимая, что просто так закон принят не будет, особенно в прежнем формате. Падение в процентном отношении вниз и рост на 7-8% — это в абсолютной величине разные цифры, поэтому пока не нужно сильно радоваться.

Смысла в этом законопроекте нет, он не даст возможности государству как-либо защититься или что-либо улучшить, это только навредит технологическому рынку.

Нужно понимать, что является информационной сущностью за пределами Российской Федерации. Вы же не будете “зарезать” весь интернет и не давать доступа к каким-либо информационным сайтам, находящимся за рубежом. На мой взгляд, это похоже на борьбу с алкоголизмом, можно по-разному решать проблему, но вырубив виноградники, возникнет суррогат, самогон — вот сейчас ровно то же самое происходит с информацией. Возьмите топ-10 компаний, могут пострадать все, в которых будет большое количество посещений, вплоть до сайта знакомств».

С тех пор, как стало известно о спорном законопроекте, СМИ стали отслеживать его влияние на позиции «Яндекса». В самой компании заявили, что инициатива ударит по отрасли в целом и коснется многих российских игроков. Практически все отечественные IT-проекты подпадают под новое регулирование, соглашается директор по стратегическим проектам Института исследования интернета Ирина Левова: «Вообще иностранные инвесторы являются акционерами всех крупнейших, в том числе и публичных, российских интернет-компаний. Это не только “Яндекс”, но и Mail.Ru Group, “ВКонтакте”, “Одноклассники”, “Авито”, Ozon, ivi, Rambler в составе Сбербанка, Lamoda, HeadHunter и “Касперский”. Законопроект имеет такие формулировки, что правоприменение, очевидно, будет происходить в ручном режиме, будет так же, как с организациями по распространению информации. Роскомнадзор сам решает, кто подпадает под определение: если ведомство посчитает, что та или иная компания является организацией по распространению информации, то оно ей отправит уведомление».

Что известно о законопроекте о значимых интернет-ресурсах Читать далее

Акции «Яндекса» растут и на американской бирже NASDAQ. Сейчас они прибавили чуть более 8% стоимости.