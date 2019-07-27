Онлайн-сервисам пересчитают голоса

В Госдуму внесен законопроект, который предполагает ограничение на иностранное владение в интернет-ресурсах, признанных значимыми в России. Если государство не разрешит сохранить текущую структуру капитала в компаниях, владеющих крупными сайтами и приложениями, то иностранцы смогут голосовать не более 20% акций таких компаний, следует из проекта. Эта инициатива навредит в первую очередь российскому интернет-бизнесу, считают в отрасли.

Онлайн-сервисы с большой аудиторией могут быть признаны значимыми для развития инфраструктуры и технологий страны, говорится в проекте изменений в законы об информации и персональных данных, внесенном в Госдуму 26 июля. Значимыми могут быть признаны сайт или его отдельная страница, информационная система и программное обеспечение, использование которых позволяет их владельцу собирать информацию о российских пользователях. Поправки предлагается ввести в силу 1 января 2020 года. Их автором указан депутат фракции «Единая Россия» Антон Горелкин.

Решение о признании того или иного онлайн-сервиса значимым должна принимать правительственная комиссия на основании предложений Роскомнадзора, следует из проекта. Основным владельцем такого ресурса должен быть гражданин РФ или российское юридическое лицо с долей иностранного участия в нем не более 20% голосующих акций. Если правительственная комиссия признает, что владелец значимого информационного ресурса не исполняет требования об иностранном владении, то этому сервису будет запрещено размещать рекламу и рекламироваться самому. Перечень значимых ресурсов и перечень ресурсов, владельцы которых не выполнят требования закона, планируют размещать на официальном сайте Роскомнадзора.

Из текста законопроекта пока непонятно, о ком идет речь и зачем он нужен, констатирует ведущий аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций Карен Казарян. В текущей формулировке под его действие подпадают фактически все крупнейшие онлайн-сервисы, включая Google, «Авито», Mail.ru, «Яндекс», Facebook, Instagram, Twitter, HeadHunter, полагает собеседник “Ъ” в интернет-отрасли. Однако, по словам Антона Горелкина, законопроект направлен в первую очередь на деятельность «Яндекса», которому необходимо будет изменить структуру собственности.

Предложенное регулирование также затронет Mail.ru Group, платежные системы и операторов связи, считает депутат.

ООО «Яндекс» контролируется голландской компанией Yandex N.V., чьи акции обращаются на американской бирже NASDAQ. Сооснователи и первые сотрудники «Яндекса», включая Аркадия Воложа, совместно владеют 57% голосующих акций Yandex N.V. По состоянию на 15 октября 2018 года, 28% акций Mail.ru Group принадлежало южноамериканской Naspers, 10% — «МегаФону», 7% — китайской Tencent, в свободном обращении — 50%.

В «Яндексе» заявили, что инициатива повредит интернет-бизнесу в России, где «локальные игроки успешно конкурируют с глобальными компаниями», и в результате «пострадают конечные пользователи». Проект невыгоден в первую очередь российским компаниям, обрабатывающим большие данные, в то время как иностранные интернет-компании вне российской юрисдикции «и так продолжат обрабатывать данные о гражданах», соглашаются в «МегаФоне». В Mail.ru Group уверены, что законопроект не должен быть принят Госдумой в текущей редакции, и планируют участвовать в его обсуждении. «Mail.ru Group через компанию МФТ контролируется российскими акционерами. В состав акционеров в том числе входят государственные компании. Поэтому я считаю, что опасения относительно попадания нашей компании под действие закона безосновательны»,— сообщил “Ъ” гендиректор Mail.ru Group Борис Добродеев.

Вчерашние торги на NASDAQ акции «Яндекса» начали с резкого роста котировок. По данным Bloomberg, уже на открытии торгов акции подорожали на 5%, до отметки $40,3, к 16:48 по Москве котировки поднялись до $42,25, обновив максимум с марта 2018 года. Ситуация кардинально изменилась после 17:19 по Москве, когда стало известно о законопроекте: в течение трех минут котировки упали на 8,7%, до $37,98. К 17:26 цена вернулась к отметке $41, после чего началось плавное снижение котировок. В 20:20 стоимость акций закрепилась возле отметки $38,44. Реакция была и на торгах депозитарными расписками Mail.Ru Group, но она была менее выразительной. Большую часть дня GDR компании торговались выше значений закрытия четверга и к 17:00 мск прибавили около 1,4%, до $25,38, но к 17:24 котировки упали до $24,96, потеряв 1,7%. Последняя сделка прошла по цене $24,86, что на 0,7% ниже закрытия четверга.

Это уже не первая попытка ограничить иностранный капитал в онлайн-сервисах, работающих в России. В декабре 2018 года Госдума в первом чтении приняла законопроект об ограничении 20% максимальной доли иностранных акционеров в уставном капитале новостных агрегаторов. Собеседники “Ъ” отмечали тогда, что проект мог быть следствием продолжающегося недопонимания между властью и «Яндексом», который развивает агрегатор «Яндекс.Новости».

Кристина Жукова, Виталий Гайдаев, Дмитрий Шестоперов