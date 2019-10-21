Акции «Яндекса» выросли на новостях об изменениях в законопроекте о значимых сайтах

Акции компании «Яндекс» на открытии торгов на Московской бирже выросли на 8,3%, до 2094 руб. за штуку. По состоянию на 13:55 стоимость акций поднялась на 8,14%, до 2091 руб.

26 июля в Госдуму был внесен законопроект об ограничении 20% акций голосующих прав для иностранных собственников крупных онлайн-сервисов. Автором поправок стал депутат фракции «Единая Россия» Антон Горелкин, который заявил, что проект направлен в первую очередь на деятельность «Яндекса». В октябре правительство подготовило отзыв на законопроект и предложило ограничить участие иностранцев в отношении голосующих акций на уровне 50% минус одна акция.

Какие последствия для «Яндекса» будет иметь законопроект, читайте в публикации “Ъ FM”.