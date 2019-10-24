Арест Абызова продлили на два месяца

Басманный суд Москвы продлил до 25 января 2020 года срок ареста бывшего министра по делам «Открытого правительства» Михаила Абызова. Суд также продлил арест двум другим фигурантам дела: председателю совета директоров ООО «Первый строительный фонд» Александру Пелипасову и президенту Новосибирской региональной федерации самбо, гендиректору группы «Ру-ком» Николаю Степанову. 23 октября срок ареста был продлен Максиму Русакову, Сергею Ильичеву и Галине Фрайденберг, которые также проходят по делу.

Следователь рассказал об особой сложности дела, необходимости проведения объемных экспертиз и получении доказательств из иностранных государств. Он заявил, что объем уголовного дела уже превышает 150 томов и сбор доказательств продолжается. «Инкриминируемые действия не были направлены на получение законной прибыли и поставили под угрозу энергетическую безопасность ряда регионов»,— сказал следователь, напомнив, что максимальный срок наказания для Михаила Абызова в случае признания его вины может составить 20 лет.

Сам экс-министр просил о смягчении меры пресечения и настаивал на своей невиновности. «Мой средний сын мог быть изъят органами опеки, он вынужден был уехать в США. Все мои активы арестованы, на иждивении у моей бывшей супруги дети, я не могу выплачивать им алименты»,— сказал в суде Михаил Абызов.

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Бывшего министра арестовали в марте, первоначально его обвиняли в мошенничестве. По версии следствия, с апреля 2011 года по ноябрь 2014 года он, будучи владельцем 95% акций СИБЭКО и РЭС, организовал аферу, в результате которой эти организации приобрели по завышенной цене акции входящих в них же небольших компаний. В ходе расследования Михаилу Абызову предъявили обвинения в организации преступного сообщества и хищении, незаконном предпринимательстве и отмывании денег.

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Сначала в рамках обвинения в хищении 4 млрд руб. арестовали его счета и имущество на 20 млрд руб. Потом активы на 8 млрд руб. разморозили, а следом появилось новое уголовное дело, в котором фигурируют уже 32 млрд руб. Срок следствия по уголовному делу продлили до 25 марта 2020 года.

В чем еще обвинили бывшего чиновника в сентябре — в публикации “Ъ” «Михаилу Абызову вменили в вину сделку на посту министра».